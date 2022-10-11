【Google Cloud 2022】Google Cloud推企業級AI翻譯中心　涵蓋逾135種語言

▲ Google Cloud擴大與其他主流開放數據平台的整合，包括Collibra、Elastic、MongoDB、Palantir Foundry和ServiceNow。（法新社）

雲端應用是數碼化的重要元素，影響企業的成本效益和網絡安全。Google Cloud在「Google Cloud Next '22」大會上公布一系列創新雲端產品，當中在數據雲（Data Cloud）服務中加入了最新的企業級AI翻譯中心「Translation Hub」，能翻譯超過135種語言，提升自助文件翻譯效率。

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由於不同企業會用上不同雲端供應商和平台，為確保用戶能整合來自不同來源、存儲格式和分析風格的所有數據，Google Cloud的數據雲現時能支援BigQuery、Apache Iceberg、Delta Lake和Apache Hudi等數據格式，當中BigQuery 具有分析非結構化串流資料的新功能，這將顯著擴展使用者處理所有類型資料的能力。

同時，Google Cloud擴大與其他主流開放數據平台的整合，包括Collibra、Elastic、MongoDB、Palantir Foundry和ServiceNow，這將有助消除數據之間的障礙，為企業的客戶提供更多選擇，防止數據鎖定（Data Lock-in）。

創建電腦視覺App 成本大減90%

此外，Google Cloud也加入了新服務「Vertex AI Vision」。該服務可使數據工程師更易獲取電腦視覺和圖像識別AI，而它創建電腦視覺應用程式所需的時間，可由數天縮短至數分鐘，成本亦能大減90%。

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Google Cloud在大會上亦公布「OpenXLA」項目，這是一個由Google、AMD、ARM、Intel、Meta和NVIDIA共同開發的機器學習（ML）開源生態系統，旨在將獨立發展的不同工具和資源整合，加快研究和生產AI開源。

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責任編輯：陳卓賢