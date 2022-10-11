【板塊追蹤】濠賭股黃金周後轉弱 花旗削10月份賭收至55億澳門元

黃金周假期過後濠賭股轉弱，到周二（11日）中午各濠賭股均錄得跌幅。花旗表示，黃金周假期的博彩收入疑受內地疫情影響而略顯平淡，並將先前預期有70億澳門元的10月份賭收下調至55億澳門元。



【青姐話】結餘快清零 定存最有型

花旗表示，雖然國慶黃金周期間旅客量穩定，每日有約2.6萬人次，但賭收略顯平淡。該行指，澳門在10月首九日錄得博彩收入約17億澳門元，相當於日均博彩收入約1.89億澳門元，低於5月初勞動節假期的每日約2億澳門元，和今年春節期間的每日約3.33億澳門元。該行認為其復甦勢頭可能受到最近內地疫情影響。

【延伸閱讀】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

為反映最新的賭收趨勢，該行將10月份賭收預測由70億澳門元降至55億澳門元，相當於2019年12月水平的21%，意味著本月餘下時間的日均博彩收入約1.73億澳門元。該行先前首選的銀娛（00027）及金沙中國（01928）截至周二下午三時分別跌4.2%及4.4%。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤