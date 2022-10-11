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【烏克蘭戰爭】美民主黨建議停向沙特售武 稱石油減產打擊對俄制裁

環球社會熱點 15:44 2022/10/11

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石油輸出國組織及其夥伴國家（OPEC+）上周宣布，每日減產200萬桶。美國總統拜登批評OPEC+目光短視，民主黨資深參議員梅嫩德斯建議，停止對沙特售武器。美國民主黨內亦有其他人士提出類似觀點，他們更撰文指摘沙特破壞美國制裁俄羅斯措施，並推動俄羅斯總統普京入侵烏克蘭。

白俄總統與普京達成共識 接壤烏邊境部署聯合部隊 【下一頁】

美國參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Robert Menendez）周一（10日）表示，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）決定透過OPEC+，在俄烏戰爭中選擇支持俄羅斯，並指在是次戰爭中只能支持一方。梅嫩德斯建議，在沙特重新評估其在俄烏戰爭立場前，他不會批准與沙特的任何合作。

梅嫩德斯發表聲明表示，不會全方面禁止美國與沙特合作，但明言阻止所有武器銷售及安全合作，不會同意美國在絕對需要的領域外與沙特展開武器銷售及安全合作。

烏暫停向歐盟出口電力 澤連斯基表明對俄不退縮 【下一頁】

梅嫩德斯並非首個提出類似建議的民主黨人，參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）及眾議員卡納（Ro Khanna）在美國政治新聞網Politico撰文，提出類似建議，並指摘沙特破壞美國努力，及推動普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭。梅嫩德斯與其他民主黨國會議員發聲，代表民主黨願意對沙特採取較白宮更嚴厲的立場。

兩人在文章中表示，沙特的決定打擊美國，但指美國亦有辦法應對，如即時停止將美國戰爭技術大規模轉移至沙特手中。文章形容，俄羅斯是美國最大敵人，當局不應將戰略防禦控制權提供給其明顯盟友。雖然類似提案在過去未能通過，但兩人指現時措施是兩黨對俄羅斯與沙特勾結的強烈反擊，是次情況將會有所不同。

美國康州民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）上周亦呼籲，全面重新評估美國與沙特的聯盟關係。而眾議員馬利諾夫斯基（Tom Malinowski）則建議，美國從阿拉伯聯合酋長國（UAE）撤軍。

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責任編輯：李俊儀

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