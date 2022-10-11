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【電動車】德研電動賽車刷新健力士紀錄　零百加速1.461秒

科技 15:47 2022/10/11

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由德國大學生團隊研發、型號為E0711-11 EVO的電動賽車，近日更刷新了電動車加速最快的健力士世界紀錄，零百加速（0-100km/h）只需1.461秒。

電動車近年大行其道，除了汽車大廠正積極研推介電動車搶佔商機，學界亦有相關的創新研究。據英國媒體《Autocar UK》報道，由德國大學生團隊研發、型號為E0711-11 EVO的電動賽車，近日更刷新了電動車加速最快的健力士世界紀錄，零百加速（0-100km/h）只需1.461秒。是次零百加速紀錄打破2016年，由瑞士團隊創下的1.513秒紀錄。

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該大學生團隊來自德國斯圖加特大學（University of Stuttgart），由讀不同科目的20名學生組成，是次創下新紀錄的電動賽車正是他們親手設計打造。電動賽車配置雙電動摩打及四輪驅動系統，以及特製電池組，擁有247匹最大馬力輸出，不過車身重量僅145公斤。

報道指，該電動賽車的零百加速紀錄對比各大車廠的電動車，例如賓尼法利納（Pininfarina）電動超跑Battista快了0.5秒，對比英國品牌Ariel跑車Hipercar及Tesla Model S Plaid則分別快0.6和0.9秒，比布加迪（Bugatti）Chiron超跑甚至快接近一秒。

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此外，據德國斯圖加特大學表示，其電動車能夠產生的馬力約為每噸1,726bhp，峰值加速度（peak acceleration）達2g，相當於太空人重新進入地球大氣層時感受到的力度。

責任編輯：張寶燕

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