▲ 【英鎊危機】英國失業率跌至48年最低、因國民離開勞動市場？ 英倫銀行擴大買債範圍至指數掛鈎國債

英國國家統計局公布，當地至8月底的3個月失業率為3.5%，較前值和市場預期的3.6%為低，創1974年以來最低。不過，統計局最新數據顯示，英國失業率下呎，才要受被歸類為不活躍（即沒有工作亦沒有找工作）的人數增加25.2萬人所致，上升幅度為1971年有紀錄以來最多。

統計局續指，當地最新6月至8月勞工不活躍率為21.7%，期內就業人數下跌10.9萬人，但少於市場預期的15.5萬人。

另外，英倫銀行結束買債倒數4日再推新招，最新公布即日起會擴大買債範圍至指數掛鈎國債，重申會關注國債息率波動對債務主導投資（Liability Driven Investment，LDI）基金的影響。

英鎊兌美元日內低位見1.1000，最新報1.1032，單日跌0.22%。

英倫銀行周一已公布，在最後一周的買債操作中，每日買債規模由最多50億英鎊，調高至100億英鎊，並會設立流動性工具，以協助紓緩LDI基金的流動性壓力。LDI基金主要客戶來自退休基金，用於匹配它們對退休人士的長期負債，因應所需保證金較低，在上月英鎊和英國國債大幅波動時，一度傳出有LDI遭「追孖展」，加劇市況波動。

英倫銀行周二再發聲明，最新擴大買債範圍至指數掛鈎英國國債，可抵銷相關產品的沽售壓力，以防市場「失效」，會將每日購買上限設為50億英鎊，另花最多50億英鎊購入傳統長年期英國國債。

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展

相關文章：

【英國經濟】英倫銀行副行長：堅持加息 實現通脹低於2%目標

【英鎊危機】惠譽料英國明年經濟萎縮擴大至1% 今年底基準利率見4.25厘

編輯：麥德銘