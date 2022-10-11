▲ 【比亞迪1211】比亞迪擬500萬人幣擴建上海電池廠 內媒：改動為應付蘋果供貨要求

上海市文件顯示，比亞迪 （01211） 擬投資500萬元建設上海比亞迪有限公司擴建項目，將利用上海市松江區廠區A5廠房增加針對新型鋰電池產品雙折邊和噴碼工序，項目建成後預計每年處理新型鋰電池7200萬部，新型鋰電池產品產量不變。有內媒引述消息指，今次前述產線的改造主要是在工藝方面的一些改動，是為了給蘋果（Apple，美：AAPL）供貨，因為對方要求比較嚴謹。

上海企事業單位環境信息公開平台官網數據顯示，，上海比亞迪有限公司現有廠區位於上海市松江區，主要從事鋰電池、太陽能電池組件等電子元件製造以及有色金屬複合材料、新型合金材料加工等。

有內媒指，上海比亞迪所產電池主要供向3C類產品，主要供向聯想 （00992） 、三星、蘋果等，其中聯想與三星占比較大。目前該廠區還有個新產線做鋼殼疊片的高端電池項目，或與上述擴建項目存在聯繫。

目前比亞迪不僅給蘋果平板供應電池，還包括耳機、鼠標等產品，但與蘋果合作的項目基本上不賺錢，業務量也不算大。

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編輯：李哲毅