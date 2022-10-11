【烏克蘭戰爭】白俄總統與普京達成共識 接壤烏邊境部署聯合部隊

俄羅斯為回應克里米亞大橋被炸，接連空襲烏克蘭多個城市，戰事再度升級。白俄羅斯總統盧卡申科周一（10日）表示，白俄軍隊已與俄軍在烏克蘭邊境部署聯合部隊。波蘭同日呼籲國民盡快離開白俄羅斯。

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白羅斯通訊社（BelTA）報道，盧卡申科（Alexander Lukashenko）周一安全事務會議上表示，他已與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）單獨會面。

盧卡申科指，鑑於俄白聯盟 （Union State）西部邊境局勢惡化，他已下令白俄羅斯軍隊於上周六（8日）開始，與俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境部署聯合部隊，回應基輔及西方支持者對白俄羅斯的明顯威脅。

盧卡申科聲稱，烏克蘭早已計劃向白俄邊境發動襲擊，他引述非官方消息指，烏克蘭打算在白俄羅斯發動「克里米亞大橋2號」行動，批評烏克蘭與西方國家嘗試將白俄捲入戰爭，白俄必須提前制定計劃。他亦點名批評立陶宛﹑波蘭及烏克蘭，指3國參與訓練恐怖份子，意圖在白俄境內發動襲擊。

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盧卡申科警告烏克蘭及西方國家，如果敢觸及白俄羅斯任何領土，將會承受比克里米亞大橋爆炸帶來的更嚴重後果。

他未有透露聯合部隊人數，但表示認為俄羅斯已無法應付另一場衝突，因此不指望俄軍派駐大量士兵部署邊境，但最少會有超過1,000名俄軍。

波蘭政府周一亦發出旅遊指示，指基於波蘭與白俄羅斯關係進一步緊張，建議國民盡快離開白俄羅斯。

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責任編輯：郭麗明