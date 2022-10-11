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【職場熱話】同事日日帶飯勁慳家 表明「幾辛苦都會堅持落去」 精打細算背後暗藏洋蔥

理財智慧 15:11 2022/10/11

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經濟環境不好，打工仔每日返工都要精打細算一些，帶飯返公司食也是不少打工仔的習慣，也是見怪不怪。不過有網民近日在討論區發帖，指公司有位女同事慳家的程度很嚴重，除每日帶飯返公司外，放工時還要裝滿一支水回家，有一次他忍不住向女同事打探時，才知悉精打細算背後暗藏洋蔥。

女同事慳家背後的原因：

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對於該女同事背後的故事，網友多表同情，表示：「家家有本難唸的經，無人鍾意慳家慳到貪小便宜，你同事無影響到其他人，咪當無嘢」、「咁樓主你有時咪請下佢食飯囉。大家都開心」、「如果係事實, 你同事無問題, 最緊要係值得。個妹生性, 好好讀書, 將來孝順返家姐」

同場加映：多重利淡夾擊 港股表現失色

 

其他網友回應：

呢種女仔娶得過啦，又唔洗送貴野比佢，一定會為你同埋仔女著想

你係高層，佢做到嘢咪加人工囉

如果識諗嘅阿妺，讀到大學，都可以揾份唔影響讀書嘅part time做下，唔駛個家姐咁辛苦

其實都唔關你事啦，你同事慳係自己事，樓主好似過分多事左

物質上關心佢拒絕。精神上多關心問候下，等佢易過D

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責任編輯：李兆明

 

 

 

 

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