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【韓流商機】K-POP加強海外市場行銷　今年實體專輯銷量將達7000萬張

商業 13:48 2022/10/11

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有南韓專家預計，今年K-POP的實體專輯銷量將較去年大幅增加，預計達7000萬張。（BLACKPINK FB圖片）

隨著南韓流行音樂（K-POP）在全世界走紅，各大娛樂公司紛紛加強於海外市場行銷，有南韓專家預計，今年K-POP的實體專輯銷量將較去年大幅增加，預計達7000萬張。

【日本通關】日本重開關振興旅遊業　專家：利用日圓貶值吸外國客成關鍵

韓聯社報道，南韓音樂排行榜Circle Chart首席研究委員金真佑預測，今年K-POP實體專輯銷量較去年將大幅增加，達到7000萬張；K-POP專輯出口地的數量也將持續增加，2016年K-POP專輯出口地只有21個，今年已增至95個，增幅達4倍以上。

她亦指出，YouTube是全球歌迷接觸K-POP的主要渠道，按國家分類查看點擊率可推測出在該K-POP組合在哪些國家和地區最受歡迎。

金舉例，女團BLACKPINK的Youtube官方頻道訂閱人數為8210萬，在全世界歌手中排名第一，截至2022年，其影片播放量中，本土佔比僅有3.7%。印度佔比最高，為10%。其次是泰國（8.4%）、印度尼西亞（6.9%）、菲律賓（5.8%）、墨西哥（5.5%）、越南（5.1%）、巴西（4.5%）和美國（4.1%）。

英文歌詞比例漸高

隨著K-POP走向世界，經紀公司更致力於針對海外市場的行銷，並用韓文、英文、日文、中文等四種語言發佈主要公告，銷售專輯及周邊商品等的平台Weverse Shop亦提供國際快遞服務。

金亦提到，發行新歌時，英文歌詞的比例亦逐漸走高。BLACKPINK新發行的《BORN PINK》中，就有大部分句子是英文歌詞。

成員國籍更多樣化

同時，除了減少出演國內電視音樂節目的次數，專注海外電台或世界巡演，新K-POP團隊的成員國籍亦更多樣化。除了美國、中國、日本等國家外，還出現了菲律賓、印尼籍等成員。

【節日經濟】美商戶提早迎萬聖節銷售　調查料消費較去年微升

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責任編輯：李智美

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