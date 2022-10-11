日本重開自由行入境 旅客仍建議需戴口罩

日本周二（11日）正式取消入境旅客人數上限，旅客亦無需再經旅行團預訂可前往當地自由行，國際機場今日亦陸續出現久違的外國旅客身影。雖然日本政府已取消口罩令，但日媒仍建議旅客到訪當地時按照規定佩戴口罩。

日本將迎更多外國旅客 人力不足困擾旅遊業 【下一頁】

日本周二正式取消5萬人入境上限等防疫邊境限制措施，當局亦不再要求免簽地區旅客入境前需獲得簽證。日本已取消按新冠疫情風險，分類不同國家或地區旅客，入境時亦無需接受檢測或隔離，但需提供72小時內有效的陰性檢測結果，或已接種3劑新冠疫苗的證明。

周二清晨開始，來自以色列﹑法國及英國等旅客陸續抵達羽田機場。69歲退休人士Adi Bromshtine表示，經過長時間等待終於可以到日本旅客，簡直是「美夢成真」。Bromshtine指疫情前已計劃到日本旅行，一直等待當地重開邊境。

日本重開首日機場情況

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日本其餘47個縣政府同日啟動「全國旅行折扣計劃」，當局會為每人每晚提供最多1.1萬日圓補貼（約592港元），最多可提供7晚。至於東京將於本月20日加入為民眾提供旅行折扣。

此外《共同社》報道指，鹿兒島縣等15個縣亦正準備自行推出補貼，資助旅客前往偏遠島嶼的旅行費用。

政府發言人表示，希望通過折扣優惠，促進當地旅遊業，重振受疫情衝擊的旅遊需求。

國土交通大臣齊藤鐵夫形容，對於旅遊業來說，重開自由行入境是具有里程碑意義的一日。

日本慶應義塾大學宏觀經濟學教授小林慶一郎表示，疫情對旅遊業造成重大打擊，補貼計劃具有重要意義。他認為除非出現更新及嚴重的變種病毒，政府無必要停止經濟活動，應交由縣政府根據當地醫療系統情況作出決定。

日本新認可科興等5款疫苗 入境需打3針或持核酸證明 【下一頁】

日本雖然已取消戶外口罩令，但日媒《日本時報》指，政府正考慮允許酒店拒絕未戴口罩人士進入，而當地大部分民眾亦仍繼續在戶外佩戴口罩。日本夏季雖然確診人數飆升，但感染率持續較低，日本普遍民眾亦認為是大規模佩戴口罩所致。

雖然旅客或會看到日本人出於各種原因而不在公眾場合佩戴口罩，但《日本時報》仍建議旅客按照規定，在公眾場所如公共交通工具及進入酒店或參觀時佩戴口罩，避免為四周人士帶來不適。

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責任編輯：李俊儀