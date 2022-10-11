【新加坡疫情】重覆感染率達15% 恐釀新一波疫情

新加坡早前已大幅放寬新冠肺炎防疫措施，選擇與病毒共存。衛生部最新數據顯示，當地的重覆感染個案比率約為15%。部長王乙康表示正監察情況，判別是否存在爆發新一輪疫情的風險。

新加坡再寬防疫 未打針人士可堂食 【下一頁】

王乙康指出，周一（10日）公布的數據中，重覆感染率約為15%，如果數字上升至50%，預計新加坡將有新一輪疫情。當地周日（9日）及周一同樣新增逾4,000宗確診，估計在周二最高可回升至萬宗水平。

因新加坡進一步放寬防疫要求，約4萬人獲准提前完成隔離。王乙康認為，相關人士可能是新加坡的防疫轉捩點。但王乙康亦表示，新加坡在先前疫情中保持開放態度並順利度過。

新加坡人預期壽命1957年來首跌 疫情導致死亡率升 【下一頁】

王乙康指政府正密切關注疫情發展，惟提醒醫院及醫護人員可能會因最近確診者增加而倍受壓力，政府需提供支援，盡力讓新加坡社會度過今輪潛在疫情。

根據新加坡衛生部資料，當地92%民眾已接受最少一針或完成疫苗接種，接近80%民眾已打第3針。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培