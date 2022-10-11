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【芯片大戰】美國加強限制中國芯片貿易　台積電復市後大跌8%、創單日跌幅紀錄

股市 13:50 2022/10/11

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【芯片大戰】美國加強限制中國芯片貿易　台積電復市後大跌8%、創單日跌幅紀錄

美國上周五公布新一輪限制先進半導體出口至中國的行動，觸發環球半導體產業鏈相關股份走弱。台灣、韓國股市於周一假期後復市，兩大先進芯片代工製造大廠台積電（台：2330，美：TSM）、三星電子（韓：005930）大跌，台積電最多跌逾8%。至下午1時45分收市，台積電全日跌8.33%，報401.5新台幣，最新市值逼近10萬億新台幣。

三星電子則跌1.6%，暫報55300韓圜。港股方面，中芯國際 （00981） 高開低走，最新跌2.3%。美股英偉達（美：NVDA）、AMD（美：AMD）周一分別跌3%和1%。

晨星（Morningstar）最新報告指，中國是世界第二大雲計算市場，最新限制行動下，中國本地雲服務供應商在擴充規模時，更難確保芯片供應穩定，令本身已受消費電子產品需求減弱影響的晶圓行業，不明朗因素進一步增加，但認為企業在新規下仍可向美國申請對華出口許可，而其他海外企業也可填補缺口，對行業長期發展保持樂觀。

晨星認為，外界仍低估台積電在雲計算相關芯片的估值，該行會在台積電月內公布業績後才更新目標價，現維持台積電台股目標價990新台幣、ADR目標價166美元。

瑞信：美國商務部推新規限先進半導體出口 料明年中國晶圓廠20至30%產能受影響，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展 

相關文章：

【芯片大戰】華為據報擬循初企繞芯片禁令、美國：已留意指控　傳明年重推5G手機

編輯：麥德銘

港股 台股 美股 台積電（美：TSM） 晶片 台積電 Samsung 台灣

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