新西蘭推全球首方案 向農業溫室氣體排放收費

氣候問題近日成為全球各地最關注議題之一，各地政府推動政策希望改善氣候。新西蘭政府有意推出一項新環境方案，向農業排放的溫室氣體徵收費用，將是全球首項同類政策。

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總理阿德恩（Jacinda Ardern）周二（11日）宣布，新西蘭將向農業相關的氣候成本徵費。政府打算向牲口排放的甲烷及由肥料排放的氧化亞氮（nitrous oxide）徵稅，據悉兩者排放量佔新西蘭約半溫室氣體排放。

阿德恩表示，方案象徵新西蘭農夫將是全球首批減少農業溫室氣體人士，亦會讓其國內最大出口市場在全球領域更具競爭優勢。阿德恩亦政策將符合政府目標，在2030年減少甲烷排放量。

按照方案，合資格農夫在2025年時需每1至3年向政府支持相關稅款，總額會根據新西蘭與2030年減少10%甲烷排放量的差距而調整。稅款將用以開發新科技﹑研究及為農民提供激勵性開支之上。

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氣候轉變部長兼綠黨聯合領袖占姆士.肖（James Shaw）表示，與農民合作減少溫室氣體排放是首要任務，而非依賴增加種植樹木抵銷氣體排放。

參與方案的業者組織在11月中前，可就方案提出意見。有業內人憂慮，在農場種植樹木會否獲得認可，作為減少溫室氣體排放的措施之一。方案預計最快於2023年提交新西蘭內閣簽署。

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責任編輯：吳漢培