▲ 【騰訊投資】金融科技Airwallex完成7.8億E2輪融資、估值企穩近430億 紅杉中國、騰訊等加碼跟投

金融科技公司Airwallex空中雲匯宣布完成1億美元（約7.8億港元）的E2輪融資，現有投資方Square Peg、Salesforce（美：CRM）、紅杉中國、美國Lone Pine Capital、和暄資本、1835i和騰訊 （00700） 參與了本輪融資，同時引入了澳洲養老基金HostPlus以及北美一大型退休基金為新投資方。本輪融資過後，Airwallex空中雲匯的總融資額達到超9億美元（約70.2億港元），估值仍保持在55億美元（約429億港元）。

Airwallex空中雲匯聯合創始人兼CEO Jack Zhang表示，今輪估值反映投資者對Airwallex空中雲匯核心業務價值和基本面的信心，又稱未來的市場環境將充滿挑戰，但公司已有充足的資金儲備，本輪融資將幫助集團拓寬跑道，進一步推進增長計劃，豐富產品線，並吸引全球人才。

Zhang又透露，公司正在建立強大跨境支付和金融基礎設施，通過提供一種更加快捷、安全、透明而高效的方式實現全球運營，希望幫助企業實現收入最大化，加速業務增長。

Airwallex空中雲匯公司次季客戶規模按年翻倍，收入按年增長184%，公司稱，2023年持續投入產品創新，包括改進費用管理平台和信貸解決方案在內的新產品和服務已在逐步規劃中。

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