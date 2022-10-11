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哈里透露仔女加州生活近況 原來家庭另有新成員

環球社會熱點 12:13 2022/10/11

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英國哈里王子與妻子梅根自退出王室後，兩人定居美國，一家四口居住在價值1,100萬英鎊（9,537萬港元）的加州豪宅。哈里近日在寓所內與WellChild得獎者視像對話，並罕見地透露其家庭生活。原來哈里夫婦每日要照顧5名「孩子」，生活相當充實。

Kanye West兩社交帳戶被限制發文 帖文疑涉反猶太主義 【下一頁】

哈里（Prince Harry） 梅根（Meghan Markle）原定在上月8日在英國倫敦參與WellChild頒獎典禮，但遇上英女王驟然逝世，二人臨時取消出席活動。哈里近日透過視像形式與WellChild得獎者及其家人交流，並就自己無法親自到場而致歉。

哈里透露在加州的家庭生活，他與梅根每日要照顧5名「孩子」，除了大仔阿奇（Archie）及細女莉莉貝特（Lilibet）外，原來二人更收養3隻愛犬，包括黑色拉布拉多Pula 、及兩隻分別名為Guy及Mia的比格犬。

哈里指3隻愛犬每日四處亂跑，製造麻煩，但他不忘大讚愛犬在提供情緒支援方面表現出色，流露對牠們的寵愛。

    點擊圖片放大
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湯告魯斯將衝上太空 拍全球首部太空站外取景電影 【下一頁】

得獎者之一的亨利（Henry）的母親向哈里表示，為兒子取名的靈感源自於哈里本人，使他大感驚訝。哈里笑稱，其實他當年被命名為薩塞克斯公爵亨利王子（Prince Henry of Wales），但不知道為什麼每個都稱呼他叫哈里，兩人相當有淵源。

亨利亦藉此機會關心阿奇及莉莉貝特近況，哈里指3歲的大仔「超級忙碌」、至於1歲多的莉莉貝特正牙牙學語，嘗試用嘴巴把聲音說出來。哈里笑稱亨利的聲音聽起來就像兒子阿奇，相當有親切感。

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責任編輯:郭麗明

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