【日本通關】日本重開關振興旅遊業　專家：利用日圓貶值吸外國客成關鍵

▲ 有專家預計，訪日遊客消費將在2023年春季之前，恢復至疫情前的一半水平，商戶能否利用日圓貶值吸引外國客消費將成為關鍵。（法新社圖片）

隨著日本政府自今日（11日）起放寬新冠疫情的口岸管理，日本兩大航空公司11月以後飛往日本的國際航線預約激增至3至5倍。有專家預計，訪日遊客消費將在2023年春季之前，恢復至疫情前的一半水平，商戶能否利用日圓貶值吸引外國客消費將成為關鍵。

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國際航線預約增3倍

日本兩大航空公司之一的日本航空（Japan Airlines），其飛往日本國際航線的11至12月預約額，與宣佈放寬前的9月中旬相比增至3倍，大多數為來自東南亞和台灣等地的旅客。日本航空社長赤坂祐二更表示：「日圓貶值也成為強勁的有利因素」。並預測，2023年1至3月國際航線旅客人數，將恢復至疫情前的65%。

酒店預訂約50%為遊客

由於日本的航空需求恢復，加上日圓貶值，經濟學家小林若葉表示：「從12月到2023年春季，日本的月度消費額將恢復到疫情前的5成左右，商戶利用日圓貶值吸引外國客消費將成為關鍵」。

放寬邊境口岸防疫措施的效果還體現在酒店預約上。10月上旬，西武Prince Hotels Worldwide的數據顯示，截止2023年3月，訪日遊客客的預約金額已達到今年9月下旬的兩倍。星野渡假村酒店「星野東京」預計，2022年度內單月住宿的客人中，有一半左右為訪日遊客。

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責任編輯：李智美