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【太空科技】日本開發新型地球觀測衛星　可探測地表80厘米物體

科技 13:20 2022/10/11

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「Daichi-3」每秒最多可傳送約1.5GB的資料，傳輸速度也較舊機型提升2倍以上。（法新社）

「311大地震」期間，日本曾使用地球觀測衛星「Daichi」來進行災情監測工作。據《日本放送協會》報道，日本已完成研發最新型的地球觀測衛星「Daichi-3」，聲稱能從太空識別地表上80厘米的物體，更迅速地掌握災情狀況。 

【載人航天】引擎測試未達標　NASA押後發射探月火箭SLS

「Daichi-3」由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與三菱電機合作開發，高度約5米、寬約16.5米、深約3.6米、重量約3噸，能用於製作各式各樣的地圖。

【南韓登月】南韓首個月球軌道探測器　搭乘SpaceX火箭升空

與2011年退疫的「Daichi」相比，「Daichi-3」提升約3倍畫質解析度，可從地表高度約670公里的太空，識別地表上約80厘米的物體。此外，「Daichi-3」每秒最多可傳送約1.5GB的資料，傳輸速度也較舊機型提升2倍以上。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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