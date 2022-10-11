【太空科技】日本開發新型地球觀測衛星　可探測地表80厘米物體

▲ 「Daichi-3」每秒最多可傳送約1.5GB的資料，傳輸速度也較舊機型提升2倍以上。（法新社）

「311大地震」期間，日本曾使用地球觀測衛星「Daichi」來進行災情監測工作。據《日本放送協會》報道，日本已完成研發最新型的地球觀測衛星「Daichi-3」，聲稱能從太空識別地表上80厘米的物體，更迅速地掌握災情狀況。

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「Daichi-3」由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與三菱電機合作開發，高度約5米、寬約16.5米、深約3.6米、重量約3噸，能用於製作各式各樣的地圖。

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與2011年退疫的「Daichi」相比，「Daichi-3」提升約3倍畫質解析度，可從地表高度約670公里的太空，識別地表上約80厘米的物體。此外，「Daichi-3」每秒最多可傳送約1.5GB的資料，傳輸速度也較舊機型提升2倍以上。

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責任編輯：陳卓賢