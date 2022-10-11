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【亞洲電視ATV】賴彩雲獲亞視調任為執董、曾被爆涉虛幣傳銷騙案　另委任大馬律師任CEO、月薪33萬

股市 11:50 2022/10/11

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【亞洲電視ATV】賴彩雲獲亞視調任為執董、曾被爆涉虛幣傳銷騙案　另委任大馬律師任CEO、月薪33萬

屢傳財困的亞洲電視控股ATV （00707） 最新宣布，委任曾華強為行政總裁，月薪33.33萬元，此外亞洲電視將非執行董事賴彩雲調任為執行董事，並繼續擔任聯席主席，維持年酬96萬元，折合每月人工8萬元。值得留意是，此前有馬來西亞及內地媒體指，賴彩雲為東南亞傳銷集團滿星雲創辦人，曾涉虛擬貨幣詐騙。

不過亞洲電視則在公告稱，賴彩雲為馬來西亞拿督斯里，持有俄羅斯南西州大學人文學系榮譽博士學位。亞洲電視介紹指：「作為一位傑出的企業家，一直以來，賴博士（賴彩雲）積極的扮演領導女性的角色，並以強烈的商業觸覺以及激勵人心的演說聞名馬來西亞。 」

2017年至2018年賴彩雲旗下滿星雲（Monspace）大馬有限公司及Monspacemall有限公司被指推廣非法進行直銷生意、推廣金字塔計劃及洗黑錢，最後公司被吉隆坡地庭判處罰款900萬令吉。

而亞洲電視ATV新任行政總裁曾華強為馬來西亞 S. Mathews & Associates 的律師和合夥人。曾華強為馬來西亞拿督，在涉及廣泛的民事和刑事案件的訴訟方面擁有超過 18 年的經驗。

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記者：李哲毅

港股 亞洲電視控股（00707） 洗黑錢 虛擬貨幣 吉隆坡 馬來西亞 亞視 馬來西亞令吉

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