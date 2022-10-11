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【券商點睇】受惠當局出台財政貼息政策 華潤醫療加速升級

股樓投資 12:56 2022/10/11

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招商證券報告表示，近期當局出台了財政貸款政策，有助華潤醫療（01515）的醫療機構進行升級改造，維持「增持」評級，目標價維持12.1元不變。國務院早前決定為醫療等其他領域機構提供貸款貼息從而提振消費和投資，相關補助包括提供低息貸款和財政貼息。

【同場加映】青姐話：結餘快清零 定存最有型

據報道，此次低息貸款可用於醫療設備採購，或醫院改造和升級。該行認為華潤醫療有望從中獲益，利用此優惠貸款加速相關醫療機構升級，為後疫情時代的長遠發展奠定良好基礎。公司上半年總收入增長61%，預計下半年收入將按年增長50%，主要來自規模效應提升和疫情緩解後的潛在復甦。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡美團 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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在央企醫院總體完成改革後，華潤醫療表示其未來外延併購目標將包括主要城市的二、三級醫院。招商證券認為，公司在未來持續的外延擴張中處於有利地位，主要因其深厚的國企背景和充足的淨現金儲備、完善的全國醫院網絡、與華潤健康和華潤置地（01109）具有協同效應。

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撰文：林衛

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目標價 港股 增持 華潤醫療（01515）

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