【數據點睇】外媒：國內新一波封控 消費支出再受打擊

引述《華爾街日報》報道，中國主要城市再次出現新一波與疫情有關的封控措施，打擊消費支出復甦的希望。從國慶長假的數據看，消費支出按年大幅下滑，同時也凸顯出當局在不放鬆抗疫限制措施下，重啟增長的困難重重。

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官方數據顯示，在七天的國慶假期期間，國內旅遊出遊4.22億人次，按年減少18%，較2019年疫情前的水平低出39%。此外，國慶假期旅遊收入的降幅更大，按年減少26%，亦不及2019年同期的一半。另一個受到密切關注的消費指標，中國的電影票房也受到了衝擊。據在綫票務服務平台貓眼娛樂的數據，今年國慶檔電影票房大降66%，是自2014年以來最低的國慶檔票房。

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報道指，在國慶假期期間，國內新增本土新冠病例數量大增，在周日創下50天來的最高水平，在「二十大」即將召開之際，促使地方官員加強對貨物和人員流動的限制。上周，一些熱門旅遊目的地實施了新一輪防控措施，包括中國西北部的新疆，暫停了客運列車的進出；內蒙古呼和浩特也禁止旅客進入。

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撰文：林衛