【券商點睇】兗煤澳大利亞提前還美元債 淨現金狀態利派息

安信國際證券發表報告指，兗煤澳大利亞（03668）擬於10月4日以可用現金提前償還10億美元的債務，包括支付兗煤的銀團融資及其無抵押關聯方貸款，提前償還於貸款期內令融資成本總額減少約2.07億美元。該行認為，在美聯儲加息，美元走強的背景下，提前還債節省融資成本，有助於提振每股盈利。

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根據該行的測算，提前還債有利於提升公司2022至2024年每股盈利至3.77澳元、2.37澳元及1.51澳元，分別提升了0.5%、1.7%和2%。公司於7月實現零淨負債狀態，目前已達到淨現金狀態。截至6月底，公司的現金達到33.8億澳元。在公司今年不在現金層面交稅的前提下，該行預計公司2022至2024年底的現金餘額將分別達到47.62億澳元、39.81億澳元和44.88億澳元。

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鑑於公司進一步還債10億美元，安信國際將兗煤澳大利亞今年全年的派息調整為淨利潤的60%，全年派息有望達到29.88億澳元，對應股息率39.7%，但最終公司的股息派息政策由董事會進行批准。結合行業估值和公司的前景，該行目標價49.57元，維持「買入」評級。

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撰文：林衛