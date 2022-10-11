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英政府或需削5198億開支 智庫警告增長目標難達成

環球社會熱點 11:32 2022/10/11

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英國首相卓慧思上月提出的「無資金支援減稅方案」，被外界警告或導致英國財政赤字擴大。有英國智庫研究指，英國政府到2026年時，需節省600億英鎊（約5,198億港元），才能填補方案留下資金缺口。智庫亦警告，英國難以達成財相關浩霆的每年增長2.5%目標。

卓慧思或放棄按收入實際削減福利 向保守黨議員妥協 【下一頁】

英國智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies，IFS）數據顯示，至2026年關浩霆（Kwasi Kwarteng）需節省600億英鎊政府開支，才能填補「無資金支援減稅方案」（unfunded tax cuts）留下的缺口，以及國際貨幣市場對「迷你預算」（Mini-budget） 恐慌引發的額外借貸成本。

早前投資銀行花旗集團（Citigroup）已警告，英國難以達成關浩霆定下每年經濟增長2.5%目標。而IFS經濟預測顯示，未來5年英國平均經濟增長難以超過0.8%。IFS主任Paul Johnson表示，雖然透過削減開支達到賬目平衡在技術上可行，但警告公共部門資金在過去10年中遭受嚴重打擊，剩餘可節省的資金不多。

智庫警告減稅方案明減實加 大量英國人反交更多稅 【下一頁】

IFS指出，雖然方案的估計成本會較政府推估為低，但至2026年政府或仍需每年借貸1000億英鎊（約8,668億港元），遠超先前預測。

關浩霆及卓慧思（Liz Truss）認為，提供的減稅及放寬經濟管制政策將改善英國營商環境，及增加政府稅收，資金可支付國家服務。但IFS指，政府計劃未來5年產生效果有限，只會令內閣官員大幅削減公共服務並嚴格控制福利開支。

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責任編輯：李俊儀

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