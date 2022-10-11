【金融科技】Mastercard推「抗量子」非接觸式信用卡　防範黑客藉量子電腦攻擊

▲ 「抗量子」非接觸式信用卡配備了下一代算法和加密密鑰，其運行速度快速，確保非觸式支付能在半秒內完成。（法新社）

量子電腦擁有比傳統電腦更強大的運算速度，倘被黑客利用，網絡攻擊將變得更難應付。萬事達卡（Mastercard）推出第一批「抗量子」非接觸式信用卡，涉及量子密碼學技術，據悉能防範來自量子電腦及傳統電腦的黑客攻擊。

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「抗量子」非接觸式信用卡配備了下一代算法和加密密鑰，其運行速度快速，確保非觸式支付能在半秒內完成，同時加強私隱保護，減少消費者設備和商家系統設備之間共享的賬戶信息。

最快明年起提供新卡

Mastercard表示，這種增強型非接觸式卡片採用金融業技術機構EMVCo最新公布的標準，即「EMV非接觸式內核規範」，可與所有現有的支付系統配合使用，同時還能提供更高的安全級別，並預計在2023年起，為用戶逐步過渡使用新卡。

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Mastercard也預計到2027年，活躍使用的非接觸式支付設備將超過125億部，使用這些設備進行的交易在全球將達到10萬億美元（78萬億港元）。

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責任編輯：陳卓賢