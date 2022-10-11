  • 27°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融科技】Mastercard推「抗量子」非接觸式信用卡　防範黑客藉量子電腦攻擊

科技 12:20 2022/10/11

分享：

分享：

「抗量子」非接觸式信用卡配備了下一代算法和加密密鑰，其運行速度快速，確保非觸式支付能在半秒內完成。（法新社）

量子電腦擁有比傳統電腦更強大的運算速度，倘被黑客利用，網絡攻擊將變得更難應付。萬事達卡（Mastercard）推出第一批「抗量子」非接觸式信用卡，涉及量子密碼學技術，據悉能防範來自量子電腦及傳統電腦的黑客攻擊。

【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料　逾半數為AE美國運通用戶

「抗量子」非接觸式信用卡配備了下一代算法和加密密鑰，其運行速度快速，確保非觸式支付能在半秒內完成，同時加強私隱保護，減少消費者設備和商家系統設備之間共享的賬戶信息。

最快明年起提供新卡

Mastercard表示，這種增強型非接觸式卡片採用金融業技術機構EMVCo最新公布的標準，即「EMV非接觸式內核規範」，可與所有現有的支付系統配合使用，同時還能提供更高的安全級別，並預計在2023年起，為用戶逐步過渡使用新卡。

【竊取FB資料】Meta發現近400個惡意App　假裝提供手遊、編輯照片等服務

Mastercard也預計到2027年，活躍使用的非接觸式支付設備將超過125億部，使用這些設備進行的交易在全球將達到10萬億美元（78萬億港元）。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】八成社交通訊App收集用戶信息　專家：或盜用身份進行欺詐
2022/10/07
【網絡安全】八成社交通訊App收集用戶信息　專家：或盜用身份進行欺詐
【網絡安全】政府投資網絡保安　數據復原依然不容忽視
2022/10/10
【網絡安全】政府投資網絡保安　數據復原依然不容忽視
【WhatsApp數據】Meta起訴偽冒WhatsApp應用程式開發商　竊取約100萬用戶資料
2022/10/10
【WhatsApp數據】Meta起訴偽冒WhatsApp應用程式開發商　竊取約100萬用戶資料
【Signal新功能】同IG有咩分別？　Signal推Beta版測試　引入限時動態
2022/10/10
【Signal新功能】同IG有咩分別？　Signal推Beta版測試　引入限時動態

你可能感興趣

【網絡安全】八成社交通訊App收集用戶信息　專家：或盜用身份進行欺詐
16:30 2022/10/07
【網絡安全】八成社交通訊App收集用戶信息　專家：或盜用身份進行欺詐
【網絡安全】政府投資網絡保安　數據復原依然不容忽視
09:00 2022/10/10
【網絡安全】政府投資網絡保安　數據復原依然不容忽視
【WhatsApp數據】Meta起訴偽冒WhatsApp應用程式開發商　竊取約100萬用戶資料
11:43 2022/10/10
【WhatsApp數據】Meta起訴偽冒WhatsApp應用程式開發商　竊取約100萬用戶資料
網絡保安 信用卡 量子電腦 網上購物 科技產品 電子支付 黑客 金融 Fintech

上一篇文章

【太空科技】日本開發新型地球觀測衛星　可探測地表80厘米物體

下一篇文章

【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料　逾半數為AE美國運通用戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
【機迷熱話】微軟Xbox業務去年賺逾千億　Xbox Game Pass佔近兩成收入
【機迷熱話】微軟Xbox業務去年賺逾千億　Xbox Game Pass佔近兩成收入
【iPhone誤判】iPhone 14車禍偵測通報出錯　玩過山車當意外
【iPhone誤判】iPhone 14車禍偵測通報出錯　玩過山車當意外
【Signal新功能】同IG有咩分別？　Signal推Beta版測試　引入限時動態
【Signal新功能】同IG有咩分別？　Signal推Beta版測試　引入限時動態
【蘋果統一規格】蘋果將永別Lightning頭　彭博預測6大產品2024年前轉用Type-C
【蘋果統一規格】蘋果將永別Lightning頭　彭博預測6大產品2024年前轉用Type-C
【數碼生活】逾半數新加坡人　用App助理財及監測健康
【數碼生活】逾半數新加坡人　用App助理財及監測健康
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款