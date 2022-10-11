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【金融中心】李家超：執行制裁會依據聯合國決議和法律　美國此前警告勿做俄羅斯避風港

宏觀解讀 11:25 2022/10/11

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【金融中心】李家超：執行制裁會依據聯合國決議和法律　美國此前警告勿做俄羅斯避風港

受歐美制裁的俄羅斯寡頭鋼鐵大亨Alexey Mordashov所擁有的5億美元遊艇，上周三（5日）抵達香港，引起國際關注。美國警告向制裁人士提供協助會影響香港國際金融中心地位，港府則稱不會實施單方面制裁。行政長官李家超今早出席行政會議前回應事件時重申，任何國家實施制裁行為都有自己考量，香港會根據聯合國決議及法律行事，若聯合國決議制裁，香港亦會跟隨。

前特首林鄭月娥早前被美國列制裁名單，銀行界未敢為她設出糧戶口，僅能以現金支薪，被問及支薪方式是否與林鄭月娥相同時，李家超則指，美方對香港施加的制裁是無理和野蠻，對此不會作出評論。

Mordashov（圖右）被視為普京盟友而受到歐美制裁

歐美制裁的俄羅斯鋼鐵寡頭旗下超級遊艇停泊香港，可見【下一頁】

美國國務院發言人上周聲明指，有人可能將香港當做避風港，逃避多個司法管轄區的制裁，會進一步讓人質疑香港營商環境的透明度，並指香港作為金融中心，聲譽取決於是否遵循國際法律和標準。

政府發言人周日（9日）回應指，特區政府一直全面實施及執行聯合國安全理事會施加的制裁。個別國家可能基於其自身考慮，向某些地方施加單方面制裁，特區政府並沒有權力、亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。

港府又指：

香港作為國際金融和貿易中心，背靠祖國、聯通世界，保持獨特的地位和優勢，包括良好的法治和實行普通法制度、與國際規則接軌的監管制度、穩健的金融制度基礎、透明的營商環境、資金自由進出、自由的貿易和投資制度、簡單和具競爭力的稅制、高效廉潔的政府等，這些優勢長期獲得國際認同。

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編輯：麥德銘

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