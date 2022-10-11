▲ 【電動車】乘聯會：9月新能源車銷量按年增1.1倍至近72萬輛 Tesla中國9月銷量逾8萬輛

乘聯會公布9月份數據，今年9月份中國整體乘用車產量按年增加37%至235.7萬輛，較8月份增11.2%。9月份中國乘用車銷量按年增21.5%至192.2萬輛。

在新能源汽車方面，9月新能源車產量按年增長111.1%至71.9萬輛；銷量方面，9月新能源車按年增82.9%至61.1萬輛；自主品牌的新能源車滲透率達47.9%；豪華車中的新能源車滲透率達29.4%。Tesla（美：TSLA）中國銷量達83,135輛。

乘聯會表示，隨天氣轉冷和秋收完成，農村地區購車熱情將逐步釋放，加上本月較去年10月多1個工作天，部分車企已調整生產節奏，有利生產。燃油車庫存逐步充裕，生產制約問題有所改善，將緩解暢銷車型交付不暢問題。

乘聯會表示，車價仍處低位，車價或按慣例在10月開始進入促銷收縮期，未來政策退出前的年末銷量持續高漲推動促銷力度進一步縮小，10月又是購車最佳時機。

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展

相關文章：

【AMZN】亞馬遜向歐洲電動貨車及卡車車隊投資逾10億歐元 鼓勵投資電動車、建設更多公共充電基礎設施、

【蔚來NIO】蔚來將於德國、荷蘭、瑞典及丹麥推月租車服務NIO Subscription 設1個月至60個月供訂閱

記者：宋佩恩