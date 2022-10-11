  • 25°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 11:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料　逾半數為AE美國運通用戶

科技 11:20 2022/10/11

分享：

分享：

這些被洩露的信用卡來源，包括強行進入網上商店的惡意軟件、個人用戶惡意軟件攻擊，或儲存信用卡信息的公司的違規行為。（法新社）

暗網充斥各種非法交易平台，黑客為吸引更多人參與，自然無所不用其極。據外媒《Bleeping Computer》報道，一個名為「BidenCash」的暗網平台免費洩露了1,221,551張信用卡資料，當中涉及持有人姓名、電郵地址、電話號碼和住址等個人資料。

【竊取FB資料】Meta發現近400個惡意App　假裝提供手遊、編輯照片等服務

BidenCash是一個非法販賣被盜信用卡資料的交易平台，於今年6月成立。日前BidenCash一次性發布逾120萬張信用卡資料，據悉是為了增加該平台吸引力的宣傳手段。

30%信用卡仍處活躍狀態

網絡安全公司Cyble表示，在該120萬張信用卡中，美國運通（American Express）用戶佔了53%，其餘則包括富國銀行（Wells Fargo Bank）、美國合眾銀行（U.S. Bank）及美國銀行（Bank of America），而有效期則從2023年到2026年，並確定當中有30%信用卡仍處於活躍狀態。

【WhatsApp數據】Meta起訴偽冒WhatsApp應用程式開發商　竊取約100萬用戶資料

報道亦提到，這些被洩露的信用卡來源，包括強行進入網上商店的惡意軟件、個人用戶惡意軟件攻擊，或儲存信用卡信息的公司的違規行為。黑客透過發動Magecart攻擊，將惡意軟件代碼注入網站，允許他們從用戶用來填寫個人或信用卡詳細信息的典型 HTML 表單中提取數據。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【防火長城】中國網絡審查體系「防火長城」　開展新一輪網絡監控
2022/10/07
【防火長城】中國網絡審查體系「防火長城」　開展新一輪網絡監控
【網絡安全】八成社交通訊App收集用戶信息　專家：或盜用身份進行欺詐
2022/10/07
【網絡安全】八成社交通訊App收集用戶信息　專家：或盜用身份進行欺詐
【網絡安全】政府投資網絡保安　數據復原依然不容忽視
2022/10/10
【網絡安全】政府投資網絡保安　數據復原依然不容忽視
【Signal新功能】同IG有咩分別？　Signal推Beta版測試　引入限時動態
2022/10/10
【Signal新功能】同IG有咩分別？　Signal推Beta版測試　引入限時動態

你可能感興趣

【防火長城】中國網絡審查體系「防火長城」　開展新一輪網絡監控
15:37 2022/10/07
【防火長城】中國網絡審查體系「防火長城」　開展新一輪網絡監控
【網絡安全】八成社交通訊App收集用戶信息　專家：或盜用身份進行欺詐
16:30 2022/10/07
【網絡安全】八成社交通訊App收集用戶信息　專家：或盜用身份進行欺詐
【網絡安全】政府投資網絡保安　數據復原依然不容忽視
09:00 2022/10/10
【網絡安全】政府投資網絡保安　數據復原依然不容忽視
網絡保安 罪案 信用卡 美國 黑客 軟件

下一篇文章

【日本旅行】日本旅行入境有指定App 　一文看清登記教學、接受哪些檢測方法（附連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone誤判】iPhone 14車禍偵測通報出錯　玩過山車當意外
【iPhone誤判】iPhone 14車禍偵測通報出錯　玩過山車當意外
【機迷熱話】微軟Xbox業務去年賺逾千億　Xbox Game Pass佔近兩成收入
【機迷熱話】微軟Xbox業務去年賺逾千億　Xbox Game Pass佔近兩成收入
【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
【數碼生活】逾半數新加坡人　用App助理財及監測健康
【數碼生活】逾半數新加坡人　用App助理財及監測健康
【Signal新功能】同IG有咩分別？　Signal推Beta版測試　引入限時動態
【Signal新功能】同IG有咩分別？　Signal推Beta版測試　引入限時動態
【蘋果統一規格】蘋果將永別Lightning頭　彭博預測6大產品2024年前轉用Type-C
【蘋果統一規格】蘋果將永別Lightning頭　彭博預測6大產品2024年前轉用Type-C
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款