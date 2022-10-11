【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料　逾半數為AE美國運通用戶

▲ 這些被洩露的信用卡來源，包括強行進入網上商店的惡意軟件、個人用戶惡意軟件攻擊，或儲存信用卡信息的公司的違規行為。（法新社）

暗網充斥各種非法交易平台，黑客為吸引更多人參與，自然無所不用其極。據外媒《Bleeping Computer》報道，一個名為「BidenCash」的暗網平台免費洩露了1,221,551張信用卡資料，當中涉及持有人姓名、電郵地址、電話號碼和住址等個人資料。

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BidenCash是一個非法販賣被盜信用卡資料的交易平台，於今年6月成立。日前BidenCash一次性發布逾120萬張信用卡資料，據悉是為了增加該平台吸引力的宣傳手段。

30%信用卡仍處活躍狀態

網絡安全公司Cyble表示，在該120萬張信用卡中，美國運通（American Express）用戶佔了53%，其餘則包括富國銀行（Wells Fargo Bank）、美國合眾銀行（U.S. Bank）及美國銀行（Bank of America），而有效期則從2023年到2026年，並確定當中有30%信用卡仍處於活躍狀態。

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報道亦提到，這些被洩露的信用卡來源，包括強行進入網上商店的惡意軟件、個人用戶惡意軟件攻擊，或儲存信用卡信息的公司的違規行為。黑客透過發動Magecart攻擊，將惡意軟件代碼注入網站，允許他們從用戶用來填寫個人或信用卡詳細信息的典型 HTML 表單中提取數據。

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責任編輯：陳卓賢