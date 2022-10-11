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【0+3】李家超：非香港及內地人士入境人數增8成、放寬須「穩打穩紥」　周日入境創兩年高惟仍不足千人

股市 11:01 2022/10/11

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【0+3】李家超：非香港及內地人士入境人數增8成、放寬須「穩打穩紥」　周日入境創兩年高惟仍不足千人

行政長官李家超出席行政會議前會見記者時表示，自9月26日起實行入境檢疫「0+3」安排後，帶來很多正面效果，並舉機場出入境數據，10月日均出入境數字按月增25%至30%，單計入境人數增3成，非香港及內地人士入境人數更增8成，證明0+3安排後更多外國人來港。李家超回應何時放寬至「0+0」時表示，抗疫需要穩打穩紮，在可控情況下會為民生及經濟活動提供最大空間。

他指出，近日海外輸入確診個案回升至日均約400宗，較公布0+3前倍增，會按步就班執行新措施。

李家超續稱，未來本港有很多大型活動舉行，包括國際金融投資峰會、渡海泳、百萬行等大型活動，相信經濟會變得更活躍。

李家超又批評，社會上有部分人不守規矩，包括有持紅碼人士離開檢疫地點，稱有關人士「應受千夫所指」，當局發現違規會追討法律行動。

周日近千名外國人循機場入境香港　創兩年高惟仍遠遜疫情前

Webb-Site整合香港機場出入境人數數據

據入境處最新數據，以香港國際機場出入境人數計，周日（10月9日）有9094人入境香港，當中僅987名為非港人及內地人，但已是近兩年多以來單日新高。計及出境人數，非香港及內地人士淨入境人數為315人，同樣已是兩年多新高。

不過，與2020年1月底，外國人日均出入境可逾萬人相比，香港距復常之路仍有很大距離。

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展

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【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客

記者：麥德銘

經濟 疫情 李家超 出入境管制 香港國際機場 行政會議 機場 入境處

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【金融中心】李家超：執行制裁會依據聯合國決議和法律　美國此前警告勿做俄羅斯避風港

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