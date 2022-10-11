【烏克蘭戰爭】烏暫停向歐盟出口電力 澤連斯基表明對俄不退縮

烏克蘭日前接連遭受俄羅斯的攻擊，導致多人死傷。烏克蘭能源部門表示，俄軍的轟炸破壞多項能源基建，使烏克蘭需要暫停出口電力供應，歐盟影響最大。總統澤連斯基則表明，俄國的連環進襲不會嚇怕烏克蘭人民。

【烏克蘭戰爭】基輔再遭空襲致10人死亡 普京指是嚴厲回應恐襲 【下一頁】

能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）周一（10日）表示，當日俄國多次導彈襲擊對烏克蘭造成兩國開戰以來最大破壞，直指熱力發電廠及變電站受到嚴重損傷。因此，烏克蘭在周二（11日）起暫停出口電力，直至烏國能源系統穩定。

哈魯申科指出，俄軍周一的導彈襲擊集中攻擊能源供應鏈，使烏克蘭難以轉換其他形式提供能源。歐盟為烏克蘭最大電力出口商，能源部6月時估計，今年出口至歐盟的電力有望獲得15億歐元（約114億港元）收入。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周一發布影片，指俄軍當日共發射84枚導彈襲擊烏克蘭多個城市，43枚被烏軍成功攔截。他強調烏克蘭不會被俄國攻勢嚇怕，他們只會更加團結。

【烏克蘭戰爭】基輔連番被炸 拍片少女險成導彈亡魂 【下一頁】

澤連斯基堅稱，更多「恐怖份子」需要消失。他指俄軍無法在戰場壓倒烏克蘭，只能訴諸恐怖手段，因此烏軍會在戰場更強硬回擊敵人。澤連斯基揚言，一定會重建所有被摧毀的事物。

同日，澤連斯基亦就俄軍襲擊與多國領袖通電話。白宮指美國總統拜登（Joe Biden）承諾持續向烏克蘭提供防衛所需的物資，包括先進的防空系統。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）向澤連斯基確保，德國及其他七國集團（G7）成員國會繼續支持烏克蘭。

澤連斯基周二（11日）將視象出席G7峰會，屆時預計會向各國尋求在援助上作出重大改變，希望西方國的援助不再有延遲。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培