【異動｜細價股】天臣控股爆升一倍後回吐3成　擬放棄注資子企天臣新能源

▲ 【異動】天臣早段漲6成 擬放棄向子企天臣新能源注資

天臣控股 （01201） 昨日因需發布出售附屬公司股份而短暫停牌，周二（11日）復牌後一度升一倍至0.17元。至上午10時35分，天臣控股現報0.122元，升44%，成交545萬元。

據公告指出，天臣擬將其附屬公司天臣新能源註冊資本增加約6億元人民幣（人民幣，下同），其中天臣深圳需出資約4.13億元，天臣決定不參與有關增資及行使優先認購權。天臣指出有關決定乃受，公司有意集中資源在其鋰離子訂立電池業務，有關項目仍處發展初期，料將涉大量資金需求。

天臣預計有關增資完成後，天臣深圳於天臣新能源股權將減少37.5個百分點至31.3%，因此天臣新能源日後並非天臣控股附屬公司，有關收益涉1250萬元。

除天臣深圳外，南方黑芝麻及大連中比亦為天臣新能源股東，料分別出資5億元及1億元，增資後持股比例將為59.09%及9.1%。

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記者：宋佩恩