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【全球經濟】IMF及世銀警告：全球三分一經濟體將會今明兩年遇「技術性衰退」

宏觀解讀 10:02 2022/10/11

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【全球經濟】IMF及世銀警告：全球三分一經濟體將會今明兩年遇「技術性衰退」

國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）警告，由於發達國家經濟增長放緩，而通脹加快亦迫使美國聯儲局繼續加息，增加了發展中國家的債務風險，令全球經濟步入衰退的風險上升。

IMF總裁Kristalina Georgieva指，作為全球最大經濟體的美國，當地勞動市場仍然強勁，但基於借貸成本上升，勞動市場動力正減弱，而歐元區面對天然氣價急升下，經濟正在放慢，中國則受疫情及內房波動兩大問題所困擾。

IMF：2026年的全球產出損失約4萬億美元

IMF估計，全球三分一經濟體將會今明兩年，經歷至少連續兩季的經濟衰退，至2026年的全球產出損失約4萬億美元。GDP連續兩季按季呈收縮態勢，即市場常稱的「技術性衰退」。

Georgieva表示，決策官員認為，不能讓通脹成為「失控的列車」，若官局的動作不足夠，全球將面對大問題，同時財政政策應有針對性，才不會引發通脹，同時全球應協助新興及發展中國家應對緊縮的金融市場環境。

世銀總裁David Malpass指，明年全球經濟面對真正的萎縮危機，美元強勢削發發展中國家的貨幣價值，並使其債務達至沉重水平。

摩通戴蒙警告美國將現難以預計的衰退　美股恐先瀉20%後再瀉20%【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展

相關文章：【美國加息】Cathie Wood︰聯儲局在抗通脹的強硬立場上可能犯上錯誤　增加通縮式崩潰風險

相關文章：【儲局官員】聯儲局副主席布雷納德︰加息抗通脹同時要保持謹慎　小心緊縮政策的滯後效應

編輯：陳韻妍

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