【港股市況】恒指黑期跌約78點　道指期貨跌37點　滙豐ADR較港略升（不斷更新）

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【美國加息】Cathie Wood︰聯儲局在抗通脹的強硬立場上可能犯上錯誤 增加通縮式崩潰風險
美股反覆受壓，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約131點，恒指料開報17084點。滙豐 （00005） ADR折合報40.41元，較港收市價高0.06元或近0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報260.3元，較港收市價低3.5元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.75元，較港收市價低0.95元或1.2%。
【08：46】天臣控股 （01201） 今早復牌。
【08：29】恒指黑期跌約78點，報17121點；道指期貨跌37點，報29223點。
【07：45】【內房股】祥生控股︰房地產穩保基金已於紹興市落地 或為潛在受益人之一
【07：45】【Morning精點】洪灝：港股嚴重地、瘋狂地超賣 嫌公廁污糟婦人半蹲如廁、醫生曝嚴重下場
【07：45】港股ADR收報17084點，跌131點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報40.41元，較港收市價高0.06元或近0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報260.3元，較港收市價低3.5元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.75元，較港收市價低0.95元或1.2%。
【07：30】全球經濟衰退風險上升，加上俄烏緊張局勢升溫，美股反覆受壓，道指曾倒跌逾280點，收市跌93點，報29202點；標指跌27點，報3612點；納指跌110點或1.04%，報10542點。
責任編輯︰梁浩碩