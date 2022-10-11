  • 21°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 08:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指黑期跌約78點　道指期貨跌37點　滙豐ADR較港略升（不斷更新）

股市 08:46 2022/10/11

分享：

分享：

美股反覆受壓，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約131點，恒指料開報17084點。滙豐 （00005） ADR折合報40.41元，較港收市價高0.06元或近0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報260.3元，較港收市價低3.5元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.75元，較港收市價低0.95元或1.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：46】天臣控股 （01201） 今早復牌。

【08：29】恒指黑期跌約78點，報17121點；道指期貨跌37點，報29223點。

【07：45】【內房股】祥生控股︰房地產穩保基金已於紹興市落地　或為潛在受益人之一

【07：45】【Morning精點】洪灝：港股嚴重地、瘋狂地超賣　嫌公廁污糟婦人半蹲如廁、醫生曝嚴重下場

【07：45】港股ADR收報17084點，跌131點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報40.41元，較港收市價高0.06元或近0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報260.3元，較港收市價低3.5元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.75元，較港收市價低0.95元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】全球經濟衰退風險上升，加上俄烏緊張局勢升溫，美股反覆受壓，道指曾倒跌逾280點，收市跌93點，報29202點；標指跌27點，報3612點；納指跌110點或1.04%，報10542點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工股份、中國海外發展、李寧

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

下一篇文章

【美國加息】Cathie Wood︰聯儲局在抗通脹的強硬立場上可能犯上錯誤　增加通縮式崩潰風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】羅奇：聯儲局或需要加息到5至6厘、美元強勢持續　2023年全球不發生經濟衰退才是奇跡
【美國加息】羅奇：聯儲局或需要加息到5至6厘、美元強勢持續　2023年全球不發生經濟衰退才是奇跡
【港股夜期+ADR】恒指夜期跌99點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期跌99點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【大行看法】瑞銀財管李智穎：中港股三因素困擾、年底才有曙光　「內地人寧買二手樓，也不買一手樓」
【大行看法】瑞銀財管李智穎：中港股三因素困擾、年底才有曙光　「內地人寧買二手樓，也不買一手樓」
【解構】洪灝：港股嚴重地、瘋狂地超賣　中國債券收益率升預示經濟復甦　中概股遲早迎頭趕上
【解構】洪灝：港股嚴重地、瘋狂地超賣　中國債券收益率升預示經濟復甦　中概股遲早迎頭趕上
【芯片大戰】瑞信：美國商務部推新規限先進半導體出口　料明年中國晶圓廠20至30%產能受影響
【芯片大戰】瑞信：美國商務部推新規限先進半導體出口　料明年中國晶圓廠20至30%產能受影響
【美股收市】憂衰退+猛加息 納指挫1%見2年低 道指倒跌93點
【美股收市】憂衰退+猛加息 納指挫1%見2年低 道指倒跌93點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款