【恒指夜期+北水】恒指夜期跌4點　北水淨流入31.2億元　買騰訊（不斷更新）

北水全日錄得31.2億元淨流入，連同假期前合計，已連續4個交易日錄得淨流入，金額超過100億元。騰訊 （00700） 錄得7.3億元淨流入，理想汽車 （02015） 及中移動 （00941） 分別錄得3.6億元及0.3億元淨流入。美團 （03690） 及兗礦 （01171） 分別錄得4.6億元及1.5億元淨流出。

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電力股一枝獨秀 恒指全日再跌384點

港股承接美股跌勢，全日再跌近400點，跌穿17000點。科技股領跌，美團 （03690） 跌6%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾3%，商湯 （00020） 挫逾11%，電力股逆市造好，其中潤電 （00836） 升半成；中國電力 （02380） 升逾6%。恒指低開21點，其後走勢向下，尾市跌逾400點，上周三單日千點升幅全數蒸發，低見16789點再創11年新低，恒指全日跌384點，收報16832點，成交912億元。科指跌3.5%，報3278點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【19：00】恒指夜期跌4點，報16845點。

【16：10】美團 （03690） 跌6%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾3%，商湯 （00020） 挫逾11%，電力股逆市造好，其中潤電 （00836） 升半成；中國電力 （02380） 升逾6%，恒指全日跌384點，收報16832點，成交912億元。科指跌3.5%，報3278點。

【16：00】恒指U盤前跌415點，報16801點。

【15：51】恒指收市前跌400點，報16816點。科指跌3.6%，報3275點。

【15：26】威訊 （01087） 尾市拉升，最新升37%高見0.96元，暫為表現最好股份，成交212萬元。

【15：20】滙豐 （00005） 尾市破底，跌逾1%低見39.65元。

【15：13】大市跌幅再擴大至近400點，報16832點，跌384點。科指跌3.7%，報3273點。

【15：01】恒指跌近350點，報16870點，科指跌3.3%，報3285點。

【14：46】商湯 （00020） 跌幅擴大至近9%，低見1.35元創上市新低。

【14：41】電力股造好，當中大唐發電 （00991） 、華電國際 （01071） 齊升一成；華能國電 （00902） 升逾6%。

【14：37】美團 （03690） 跌幅收窄至逾4%，報153.6元。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%。

【14：33】【比亞迪1211】比亞迪擬500萬人幣擴建上海電池廠 內媒：改動為應付蘋果供貨要求

【14：16】新東方在綫 （01797） 逆市向好，股價升逾2%，高見32.5元。

【教育股】好未來搞直播帶貨被質疑抄東方甄選 帶貨主播：模仿並不丟人

【14：01】港股跌幅略收窄至300點內，報16930點，跌285點，午後一度低見16820點。科指跌2.6%，報3310點。

【13：34】中芯 （00981） 跌近3%；華虹 （01347） 逆市靠穩升0.1%；上海復旦 （01385） 再挫半成；ASM太平洋 （00522） 跌逾2%，破底低見43元。

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【13：13】中海外 （00688） 跌1%；潤地 （01109） 跌近3%。碧桂園 （02007） 挫逾7%；雅居樂 （03383） 跌4%；龍湖 （00960） 跌逾8%。

【13：06】滙豐 （00005） 轉跌逾1%，低見39.9元。

【13：05】港股跌近400點，報16828點，跌387點。

【13：03】大市跌幅再擴大至逾300點，報16890點，跌326點，科指跌3.5%，報3277點。

【13：02】滙豐 （00005） 午後初段跌0.5%。

【13：00】恒指午後初段跌約260點，報16955點；科指跌3%，報3295點。

【12：34】【藥明生物】藥明生物無錫子企獲剔出「未經核實名單」仍連跌兩日 富瑞：基本情境可升3倍

【12：12】【電動車】內地工信部公布新一批免購置稅新能源車 Tesla、小鵬及比亞迪產品上榜

【12：00】恒生指數半日再跌268點，報16948點，跌穿17000點，成交502.8億元。科指跌近3%，報3298點。科技股領跌，美團 （03690） 跌逾6%，騰訊 （00700） 跌3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。電力股逆市造好，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 升逾5%。

【11：52】【亞洲電視ATV】賴彩雲獲亞視調任為執董、曾被爆涉虛幣傳銷騙案 另委任大馬律師任CEO、月薪33萬

【11：47】理想汽車 （02015） 升逾1%；小鵬汽車 （09868） 升1%；蔚來 （09866） 跌逾2%。

【11：45】創科 （00669） 逆市造好，股價升近4%，高見79元。

【11：38】【電動車】乘聯會：9月新能源車銷量按年增1.1倍至近72萬輛 Tesla中國9月銷量逾8萬輛

【11：30】內地股市半日向好，上證升0.4%；深證升0.9%；創業板指升1.7%。

【11：26】大市跌幅收窄至約200點，報17008點，跌207點，再於17000點關口，今早曾低見16869點再創11年新低。科指跌2.3%，報3319點。

【11：26】【金融中心】李家超：執行制裁會依據聯合國決議和法律 美國此前警告勿做俄羅斯避風港

【11：20】美團 （03690） 跌幅略為收窄，最新跌逾6%報150.4元，今早曾挫9%低見146.7元。

【11：04】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 、永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 分別跌3%；澳博 （00880） 跌逾2%。

【11：03】【0+3】李家超：非香港及內地人士入境人數增8成、放寬須「穩打穩紥」 周日入境創兩年高惟仍不足千人

【10：46】潤電 （00836） 升幅擴大至近半成，高見12.96元；中國電力 （02380） 升近4%；龍源電力 （00916） 升逾1%。

【10：42】滙豐 （00005） 逆市升0.5%；中移動 （00941） 升0.1%；友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌逾1%。

【10：37】大市跌勢略為喘定，恒指最新跌約263點，報16953點；科指跌3.1%，報3293點。

【10：37】【異動｜細價股】天臣控股爆升一倍後回吐3成 擬放棄注資子企天臣新能源

【10：31】內航股向下，南航 （01055） 跌4%；國航 （00753） 跌逾9%；東航 （00670） 跌逾3%。

【10：29】美團 （03690） 愈跌愈有，最新跌9%，低見146.7元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾3%。

【10：24】公用股逆市向上，中電 （00002） 升1%；煤氣 （00003） 升0.7%；電能 （00006） 升逾1%。

【10：16】美團 （03690） 挫逾7%，跌穿150元水平，低見148.6元。

【10：15】商湯 （00020） 挫6%，低見1.41元創新低。

【10：14】大市最新300點，報16916點；科指跌3.2%，報3291點。

【10：12】健世科技 （09877） 上市翌日，股價逆市升逾1%，高見28.9元；GC CONSTRUCTION （01489） 股價再升逾12%，高見0.66元。

【10：10】嗶哩嗶哩 （09626） 挫一成，破底低見102.1元；快手 （01024） 跌近3%，破底低見50.25元。

【10：04】美團 （03690） 顯著受壓，最新跌逾6%，低見150.1元，騰訊 （00700） 跌近3%，破底低見256元；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。

【10：01】大市跌穿17000點，最新報16976點，跌240點；科指跌2.9%，報3300點。

【09：52】電力股逆市向上，潤電 （00836） 升2%；中國電力 （02380） 破底低見2.81元後轉升1%；龍源電力 （00916） 升0.1%。

【09：49】大市跌200點，報17016點，再次下試17000點關口支持。科指跌2%，報3332點。美團 （03690） 跌近5%，低見153元；騰訊 （00700） 跌近2%，破底低見258.4元；阿里巴巴 （09988） 亦跌近2%。

【09：49】中建材 （03323） 預期截至9月30日止9個月純利按年減少約50%，中建材股價挫近一成，破底低見5.48元。

【09：45】和鉑醫藥 （02142） 挫15%，破底低見0.148元。和鉑醫藥公布公司已決定按照獨立數據監察委員會的建議，結束其於中國的特那西普（HBM98036）臨床三期試驗，不再入組新受試者。

【09：43】滙豐 （00005） 最新升0.1%。

【HSBC滙豐】滙豐據報於未來數年增加併購活動 同時按買家步伐出售更多資產

【09：42】天臣控股 （01201） 復牌，股價逆市升逾8成，高見0.17元，成交215萬元。

【09：41】美團 （03690） 再跌近3%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌1%；小米 （01810） 跌0.1%；京東 （09618） 跌逾2%。

【09：37】港股開市後跌幅擴至百點，恒指報17108點，跌108點；科指跌1.3%，報3353點。

【09：35】吉利 （00175） 、廣汽 （02238） 升逾2%；比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 升逾1%；華晨 （01114） 升3%。

【汽車股】廣汽上月汽車銷售增44%、東風跌一成 一文看清中資傳統車廠9月銷售表現

【09：35】新東方 （09901） 跌逾7%，早段低見18.02元，美國證交會指新東方會計底稿無法檢查。

【09：26】中遠海控 （01919） 發盈喜，股價高開逾1%。

【盈喜】中遠海控盈喜 首3季純利料增43.7%

【09：23】新能源車股續跌，理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 跌3%；小鵬汽車 （09868） 跌0.3%，開報37.6元破底。

【09：22】騰訊 （00700） 跌0.8%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，滙豐 （00005） 逆市升近0.3%，恒指輕微低開21點，開報17194點；科指跌0.7%，報3374點。

【09：13】期指開報17174點，跌47點。

【08：46】天臣控股 （01201） 今早復牌。

【08：29】恒指黑期跌約78點，報17121點；道指期貨跌37點，報29223點。

【07：45】【內房股】祥生控股︰房地產穩保基金已於紹興市落地 或為潛在受益人之一

【07：45】【Morning精點】洪灝：港股嚴重地、瘋狂地超賣 嫌公廁污糟婦人半蹲如廁、醫生曝嚴重下場

【07：45】港股ADR收報17084點，跌131點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報40.41元，較港收市價高0.06元或近0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報260.3元，較港收市價低3.5元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.75元，較港收市價低0.95元或1.2%。

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【07：30】全球經濟衰退風險上升，加上俄烏緊張局勢升溫，美股反覆受壓，道指曾倒跌逾280點，收市跌93點，報29202點；標指跌27點，報3612點；納指跌110點或1.04%，報10542點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國石油化工股份、中國海外發展、李寧

責任編輯︰梁浩碩