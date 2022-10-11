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【美國颶風】摩通戴蒙警告美國將現難以預計的衰退　美股恐輕鬆先瀉20%　然後再瀉20%

股市 07:36 2022/10/11

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【美國經濟】戴蒙警告美國將現難以預計的衰退

摩根大通CEO戴蒙接受CNBC訪問時表示，在眾多不利因素齊集之下，預期美國及全球經濟明年中會踏入衰退，警告「將非常、非常嚴重」。他指出，與08年金融危機相比，現時美國經濟仍佳，消費情況仍良好，但你討論經濟，不能不談及未來會發生的事，而且是非常嚴重的事。

「指標已敲響了警鐘」，戴蒙列舉因素包括，通脹失控的影響、儲局加息幅度超預期、量化緊縮的不明影響，以及俄羅斯烏克蘭戰爭。「這些都是非常、非常嚴重的事情，會將美國及全球推至……我所指，是歐洲已陷入衰退，並似乎在6至9個月後，會令美國陷入一定程度的衰退。」

戴蒙直指，當通脹升至40年高位，聯儲局袖手旁觀（waited too long and did too little），現時（急加息）明顯是追回當時的時間。

戴蒙補充，「你知道的，從這裏開始，希望聯儲局能夠成功，並祈求儲局出招，剛好令經濟只溫和放緩……或有可能吧。」

戴蒙繼續說，不知道美國衰退會有幾長，實在需要市場專家一齊預測，衰退可能非常溫和、又可是非常艱難，很大程度上取決於戰爭結果，所以很難估計，但要做好準備。戴蒙指，可以確定的是，市場會維持震動，而且可能會金融失去秩序。

對於標普指數500，戴蒙認為，可以輕鬆在現水平再瀉20%，接下來的20%將比之前的20%更痛苦。

早於6月時，在戰爭及儲局夾擊下，戴蒙已預期市場會出現颶風，要為颶風做準備。將摩通生意變得非常保守。由當時開始，道指累跌4045點或12.2%，標指及納指跌13.5%及14.4%。

【全球經濟】摩通CEO戴蒙警告：市場須準備迎接「颶風」　與自家策略師唱反調

記者：譚志偉

美股 戴蒙 經濟衰退 貨幣政策 經濟 加息 美國聯儲局 標準普爾500指數 美國 通脹

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