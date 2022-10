【美國颶風】摩通戴蒙警告美國將現難以預計的衰退　美股恐輕鬆先瀉20%　然後再瀉20%

▲ 【美國經濟】戴蒙警告美國將現難以預計的衰退

摩根大通CEO戴蒙接受CNBC訪問時表示,在眾多不利因素齊集之下,預期美國及全球經濟明年中會踏入衰退,警告「將非常、非常嚴重」。他指出,與08年金融危機相比,現時美國經濟仍佳,消費情況仍良好,但你討論經濟,不能不談及未來會發生的事,而且是非常嚴重的事。

「指標已敲響了警鐘」,戴蒙列舉因素包括,通脹失控的影響、儲局加息幅度超預期、量化緊縮的不明影響,以及俄羅斯烏克蘭戰爭。「這些都是非常、非常嚴重的事情,會將美國及全球推至……我所指,是歐洲已陷入衰退,並似乎在6至9個月後,會令美國陷入一定程度的衰退。」

戴蒙直指,當通脹升至40年高位,聯儲局袖手旁觀(waited too long and did too little),現時(急加息)明顯是追回當時的時間。

戴蒙補充,「你知道的,從這裏開始,希望聯儲局能夠成功,並祈求儲局出招,剛好令經濟只溫和放緩……或有可能吧。」

戴蒙繼續說,不知道美國衰退會有幾長,實在需要市場專家一齊預測,衰退可能非常溫和、又可是非常艱難,很大程度上取決於戰爭結果,所以很難估計,但要做好準備。戴蒙指,可以確定的是,市場會維持震動,而且可能會金融失去秩序。

對於標普指數500,戴蒙認為,可以輕鬆在現水平再瀉20%,接下來的20%將比之前的20%更痛苦。

早於6月時,在戰爭及儲局夾擊下,戴蒙已預期市場會出現颶風,要為颶風做準備。將摩通生意變得非常保守。由當時開始,道指累跌4045點或12.2%,標指及納指跌13.5%及14.4%。

記者:譚志偉