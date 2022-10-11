▲ 【美國颶風】摩通戴蒙警告美國將現難以預計的衰退 美股恐先瀉20%後再瀉20%

摩根大通行政總裁戴蒙接受CNBC訪問時表示，在眾多不利因素齊集下，預期美國及全球經濟明年中會步入衰退，警告「將非常、非常嚴重」。他指出，與08年金融危機相比，現時美國經濟仍佳，消費情況仍良好，但你討論經濟，不能不談及未來會發生的事，而且是非常嚴重的事。

「指標已敲響了警鐘」，戴蒙列舉的因素包括，通脹失控的影響、聯儲局加息幅度超預期、量化緊縮的不明影響，以及俄羅斯烏克蘭戰爭。「這些都是非常、非常嚴重的事情，會將美國及全球推至……我所指，是歐洲已陷入衰退，並似乎在6至9個月後，會令美國陷入一定程度的衰退。」

衰退很大程度上取決於俄烏戰爭結果

戴蒙直指，當通脹升至40年高位，聯儲局袖手旁觀（waited too long and did too little），現時（急加息）明顯是追回當時的時間。「你知道的，從這裏開始，希望聯儲局能夠成功，並祈求儲局出招，剛好令經濟只溫和放緩……或有可能吧。」

戴蒙稱，不知道美國衰退會有幾長，需要市場專家一齊預測，衰退可能非常溫和、又可是非常艱難，很大程度上取決於俄烏戰爭的結果，所以很難估計，但要做好準備。戴蒙指，可以確定的是，市場會維持震盪，而且可金融市場可能會失去秩序。

早於6月戴蒙已預期市場會出現颶風

對於標普500指數前景，戴蒙認為，標指會在現水平很容易就回吐20%，及後又會再瀉20%，而後者會比之前的20%更痛苦。

早於6月時，在俄烏戰爭及聯儲局夾擊下，戴蒙已預期市場會出現颶風，要為颶風做準備，將摩通生意變得非常保守。由當時開始，道指累跌4045點或12.2%，標指及納指跌13.5%及14.4%。

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記者：譚志偉