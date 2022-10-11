美團傳部署進軍 本港及國際外賣市場

外電報道，內地外賣平台營運商美團(03690)正研究拓展香港和國際市場。首先是進軍香港外賣市場，但計劃仍在初步階段，最終可能有變。據報，美團今年從視頻平台營運商快手（01024）聘請的仇廣宇，將負責美團的國際擴張。報道指，聘請仇廣宇時，外界便猜測美團有向國際市場擴張的抱負，而國內市場增長放緩，加上監管壓力，令內地市場擴張空間有限。美團未有回應消息。

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近期不少內地大型科網企業為開闢收益渠道和分散風險，都有意加快拓展海外市場，例如美團股東之一，內地遊戲巨企騰訊（00700）近期入股日本、波蘭等地的遊戲公司；電商平台營運商拼多多(美：PDD)亦在美國開展業務，推出跨境電商平台等。

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