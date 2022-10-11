【免費展覽】科學館大型恐龍展覽累錄50萬名觀眾 免費入場展期至11月16日 想預約參觀可留意每星期呢一日

為慶祝香港特別行政區成立25周年，香港科學館正舉辦免費大型恐龍展覽「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」，該展覽自7月8日開展至今，深受市民歡迎，並於周一（10日）下午迎來第50萬名觀眾，而展覽平均每日參觀人次多達6,000人以上。

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是次展覽展出八組最具代表性、來自恐龍盛世的物種的化石真品和高完整度的恐龍化石骨架。珍貴展品來自來德國、瑞士、意大利、荷蘭、羅馬尼亞和摩洛哥的博物館及學術機構。除了暴龍外，其餘七組化石骨架，包括三角龍、異特龍、西龍、梁龍、棘龍、哈特茲哥翼及幼齡蜥腳類恐龍，均是首次於香港展出。

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香港科學館更特別擴闊展覽空間，劃出面積達2,000平方米的展覽廳，以配合展示體積龐大的展品。展覽設計獨特，運用了多媒體投射技術和特別燈效，融合了最新科學研究和精美古生物學藝術插圖，重塑獨一無二的精彩場景，使參觀者有如身臨其境，回到洪荒世界。

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展覽由康文署和領賢慈善基金聯合主辦，香港科學館和領賢慈善基金聯合籌劃，香港賽馬會獨家贊助，並得到港鐵公司支持。是次展覽製作團隊陣容龐大，匯聚來自香港、德國、荷蘭、瑞士、意大利等地專家的努力。



展覽由即日起至11月16日於尖沙咀東部科學館道二號香港科學館舉行，所有參觀是次展覽和常設展覽的人士，包括博物館通行證持有者及4歲以下小童，必須透過網上預約系統（請按此），預約入場參觀日期和時間。

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預約系統逢星期一早上10時更新，每次開放預約未來一星期之入場時段（星期四休館日除外），其後每星期更新一次。成功預約者需於參觀當日預約時間內到場，向在場職員出示確認電郵內的二維碼，即可免費入場。有關預約詳情、展覽內容及其他相關活動資料，請瀏覽網頁big8dinosaurs.hk。

根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）及相關行政指令的規定，所有進入康文署管理室內場所的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。根據政府公布的最新「疫苗通行證」規定，被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士將不得進入康文署轄下的博物館。

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記者：陳詠妍