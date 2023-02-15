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【新股IPO】四環藥業旗下軒竹生物遞表　去年虧損擴大35%至7億人幣

新股IPO 14:43 2023/02/15

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【新股IPO】四環藥業旗下軒竹生物遞表　去年虧損擴大35%至7億人幣

四環藥業 （00460） 旗下軒竹生物早前向港交所遞表，中金為保薦人，建銀國際為財務顧問。軒竹現時未進行任何商業及產品銷售，2022年其他收入增1倍至1392.3萬元（人民幣，下同），收益淨額按年增39.8%至1510萬元，年內虧損按年擴大34.5%至7.25億元。

軒竹核心產品料今季完成內地第2期臨床試驗

軒竹生物自2001年成立，截至最後可行日期，共有3款臨床階段在研產品，4款臨床前在研產品，核心產品為預防50歲或以上成人水痘帶狀疱疹病毒「生蛇」的LZ901，料首季完成第2期臨床試驗，2月啟動美國第1期臨床試驗，料明年首季完成試驗並啟動第2期，2025年第四季啟動第3期試驗，2027年第二季完成。

軒竹生物預期集資額的40.7%將用作核心產品LZ901的臨床開發、製造及商業化；20.9%為珠海二期商業 生產設施建設；12.3%於治療免疫性疾病抗體注射劑K3的臨床開發、製造及商業化；8.4%為治療白血病及淋巴瘤抗體注射液K193的臨床開發及製造；7.7%於為其他在研產品的新藥臨床試驗前（IND）研究及臨床開發及製造；10%為集團一般營運用途。

軒竹曾於2022年10月向上交所遞表

軒竹成立自2001年，涉及抗生素、心血管病、腫瘤及糖尿病等範疇，去年10月已向上交所科創板遞表，當時擬集資約24.7億元人民幣，發行1.06億新股。

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記者：宋佩恩

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