【美股焦點】高盛大摩齊睇淡美股季績　指宏觀經濟風險加劇

美股本周開始進入季績高峰期，多隻股份陸續公布第三季成績表。但大行高盛及摩根士丹利此時卻齊齊吹淡風，睇淡美股季績，認為需求放緩及成本飆升等宏觀經濟風險加劇，將令企業季度業績轉弱。

大摩指庫存、勞動力成本和其他隱性支出等正在對企業現金流造成破壞，指部分龍頭企業近周都發布了收入和利潤雙雙不及預期的消息。該行指，當企業對前景抱悲觀態度或出現外部金融衝擊時，市場情緒將受到影響，在基本面惡化被市場充分地消化前，熊市將不會結束。

第三季業績超預期機會較少

高盛則認為美滙飆升，利潤率受壓和稅收變化是美股季績的三個主要風險。又指歷史上美元升值通常會導致銷售超預期的情況減少，美元持續強勁將支持銷售完全在美國本土的企業，遠較海外銷售比例較高的股份為佳。

此外，該行指宏觀環境如持續惡化，庫存過剩將打壓利潤率，預計與今年上半年相比，第三季業績出現意外驚喜的機會較少，而該行亦會對第四季和2023年的盈利預測向下修正。

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編輯：葉志偉