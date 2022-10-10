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【新股IPO】中概股Boss直聘遞表來港雙重上市

新股IPO 23:08 2022/10/10

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【新股IPO】中概股Boss直聘遞表來港雙重上市

近日再有中概股為回流作兩手準備，內地最大線上招聘平台Boss直聘（美︰BZ）向聯交所申請雙重主要上市，大摩及高盛為聯席保薦人。

Boss直聘開創直聘模式，設雙邊溝通及推薦在線招聘流程，截至今年6月底止，月均信息逾30億條，活躍用戶2590萬名；認證求職者、及認證企業共1億及890萬家；企業用戶及付費企業用戶共1720萬個及380萬個。集團今年上半年轉盈至淨利潤達8030萬元人民幣（人民幣，下同），淨利潤增4.06倍至3.63億元；收入按年增50%至22.5億元。

早前內地為作互聯網監管，禁多個內地線上平台新用戶註冊，BOSS於6月29日恢復註冊，截至8月中為止，期內共錄逾千萬個新註冊，7月活躍用戶較6月增16%。據Boss披露，集團去年7月因股價不穩，被股東提告，上月以1490萬元達成初步和解。

Boss指《網絡安全審查法》已於2月15日生效，因未有被納入為關鍵信息基礎設施營運者，集團無需主動申報網絡安全審查；網絡數據安全管理條例則仍未實施，集團預料若有關法案實施，Boss或遭負面宣傳。

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記者：宋佩恩

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