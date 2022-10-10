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【英鎊危機】惠譽料英國明年經濟萎縮擴大至1%　今年底基準利率見4.25厘

宏觀解讀 22:06 2022/10/10

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【英鎊危機】惠譽料英國明年經濟萎縮擴大至1%　今年底基準利率見4.25厘

惠譽警告，英國面臨比此前預測更深的經濟衰退，該評級機構9月預測英國明年GDP跌0.2%，現進一步預測該國GDP明年萎縮1%。

惠譽警告，融資成本上升、融資條件收緊（包括抵押貸款者）和不確定性增加，將大於政府明年減稅的影響。惠譽認為，由於「快速的利率上升，加劇了能源危機和歐元區收縮的影響」，英國經濟從今季開始進入衰退。

惠譽還預測，到今年12月，英倫銀行基準利率將到4.25厘，遠高於目前2.25厘，並在2023年第二季度提高到5%。

另外，惠譽本月5日將英國的主權評級展望修訂為負面，導致惠譽評級將其對英國國內銀行的營運環境評分展望，從穩定修訂為負面，但對銀行的評級沒有直接影響。然而，英國經濟前景的實質性惡化將削弱銀行的資產質量，並可能引致少數集中於高風險貸款領域的銀行的評級壓力。

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編輯：胡學能

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評級機構 宏觀分析 惠譽 經濟衰退 GDP 英國 英倫銀行 銀行 歐元

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