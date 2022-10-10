【竊取FB資料】Meta發現近400個惡意App　假裝提供手遊、編輯照片等服務

▲ Meta表示，發現有超過400個惡意App可於蘋果（Apple）App Store及Google Play應用程式商店下載，這些惡意App會假裝提供手機遊戲、商業、編輯照片以及健身追蹤等服務，並要求用戶以Facebook登錄後才能運作。（法新資料圖片）

網絡攻擊導致用戶個人私隱外洩的事故愈趨頻繁，Meta近日發現，再有黑客透過不同類型的惡意應用程式（App）竊取用戶在Meta旗下社交平台Facebook（FB）的登錄帳號及密碼。

Meta表示，發現有超過400個惡意App可於蘋果（Apple）App Store及Google Play應用程式商店下載，這些惡意App會假裝提供手機遊戲、商業、編輯照片以及健身追蹤等服務，並要求用戶以Facebook登錄後才能運作，藉此竊取Facebook用戶的登錄帳號密碼。

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這些惡意App中，以Android App佔最多，偽裝的服務基本上都是照片編輯器、手機遊戲等常用App。iOS App上共47款App，則以提供商務功能佔最多數，例如：Very Business Manager、Meta Business、FB Analytic，這些App名稱普遍都是瞄準使用Facebook商業工具的用戶。（完整惡意App名單，請見Meta官網）

100萬用戶陷入風險

據透露，現時大約有100萬的Facebook用戶的帳號密碼有遭黑客外洩的風險，Meta已採取行動通知蘋果及Google，確保這些惡意App可以盡快下架及被刪除，同時已陸續通知帳號可能被入侵的Facebook用戶。蘋果與Google的發言人均表示，Meta提及的所有惡意應用程式都已被刪除。

雖然Meta指，Facebook對這些用戶發出的安全警告，只是提醒用戶多加小心，並不代表黑客已竊取其帳號及密碼。不過如果用戶有收到相關安全警告的話，亦建議盡早修改密碼，保障安全。

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責任編輯：張寶燕

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