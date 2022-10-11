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【烏克蘭戰爭】基輔連番被炸 拍片少女險成導彈亡魂

環球社會熱點 08:05 2022/10/11

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烏克蘭多個地點周一（10日）遭受俄羅斯轟炸，首都基輔亦成為目標之一。當地一名少女在早上拍片中，意外地近距離紀錄下導彈來襲的畫面，幾乎成為「導彈亡魂」。另有民眾在車輛上，拍攝到導彈在附近爆炸的畫面。

【烏克蘭戰爭】基輔再遭襲擊致多死 俄軍被指發射數十枚導彈襲烏 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】普京批克里米亞大橋爆炸為恐襲 召開安全會議 【下一頁】

社交平台Twitter上流傳的影片顯示，少女當時正在基輔市中心的街頭自拍，身後的紅牆暗示她身處基輔大學（Shevchenko University）附近。就在少女說話期間，傳出導彈飛越並墮落的聲音。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

鏡頭顯示少女泛起爆炸光芒，似乎導彈墜落在附近。導彈的衝擊亦波及少女，瞬時好在鏡頭前披頭散髮，十分狼狽。少女隨後不知所措，掩面尖叫共快速離開現場。

另外一段影片則顯示，有車輛在基輔行駛時，途經剛被攻擊的區域附近，可見遠處冒出陣陣黑煙。車輛未有停留駐足，向前駛出一小段距離後，前方一遠處便被炸中，升起明亮火光。

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責任編輯：吳漢培

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