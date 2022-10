【烏克蘭戰爭】基輔連番被炸 拍片少女險成導彈亡魂

烏克蘭多個地點周一(10日)遭受俄羅斯轟炸,首都基輔亦成為目標之一。當地一名少女在早上拍片中,意外地近距離紀錄下導彈來襲的畫面,幾乎成為「導彈亡魂」。另有民眾在車輛上,拍攝到導彈在附近爆炸的畫面。

社交平台Twitter上流傳的影片顯示,少女當時正在基輔市中心的街頭自拍,身後的紅牆暗示她身處基輔大學(Shevchenko University)附近。就在少女說話期間,傳出導彈飛越並墮落的聲音。

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK