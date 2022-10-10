【節日經濟】美商戶提早迎萬聖節銷售　調查料消費較去年微升

▲ 美國商戶已開始萬聖節銷售宣傳，希望刺激消費氣氛。(法新社圖片)

年末節慶將由10月底的萬聖節開始，面對經濟不明朗，美國商戶已開始提早宣傳，希望刺激消費氣氛，有調查預料今年的整體銷售額或較去年有輕微增長。

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多國已開始走出疫情，惟受通脹影響消費意慾，美國零售業已有預期今年底節慶銷售會因經濟影響，降低社交活動復常帶來的效應。就即將來臨的萬聖節，業界預期能為民眾在感恩節及聖誕節之前，以相對廉宜的方式享受節日氣氛。達拉斯居民表示，預計會花700美元(約5500港元)在後園裝飾，並形容今年鄰居都有不錯氣氛。有意見認為節慶可讓民眾緩解日常負面消息充斥的氣氛。

一個由全美零售聯合會進行的年度調查，隨社交復常，反映有近7成受訪美國人會慶祝萬聖節，預料可回到疫前水平，估算今年萬聖節消費可達106億美元(約832億港元)，高於去年的101億美元(約792億港元)。調查亦顯示消費者平均消費料在100美元左右(約785港元)。零售商如Home Depot及Lowe’s兩大家居用品店都有積極準備節日裝潢及用品等，舉如12英尺高的巨大骷髏及木乃伊裝飾等，各售299及348美元，並在社交平台造成話題。另Party City計劃增聘2萬名臨時工，銷售節日服飾、汽球及糖果袋等。

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責任編輯：王浩賢