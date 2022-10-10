【珠璣人生@iM網欄】刺繡品牌與文化藝術

一場傳統的中式婚禮中最吸睛的飾物，必定要數新娘子身穿的裙褂，一件上好的裙褂必定是刺繡師傅的心血結晶，稱之為藝術品亦不為過。

刺繡作為一項傳統手工藝，在中國已有幾千年的歷史，蘇繡、粵繡、湘繡、蜀繡合稱為「中國四大名繡」，更先後入選「國家級非物質文化遺產」。

由古至今，刺繡工藝品不僅寄予了人們美好的祝願，亦增添藝術修養與品味，更具一定的收藏價值。除了中式刺繡外，法式刺繡也深受大眾喜愛，但兩者其實大為不同。

中式刺繡作品由蠶絲線繡製而成，一根幼小的蠶絲線一般可分成二分之一份，名家則可分成一百二十八分之一份，已非肉眼所能見，並用精湛的手法呈現作品的神韻，展現其精妙雅緻的風采；而法式刺繡更具立體感，主要運用不同的針法和材質，如珠片、羽毛等塑造作品的層次，營造視覺的衝擊，是法國傳統王室高級訂製的專屬風格。

愛好藝術文化的我有幸遇到一位本地的刺繡大師，這位老師不但精通中式刺繡，亦對法式刺繡有深入的研究，更將中法刺繡藝術共冶一爐並自成一格，令La broderie 繡飾.度人品牌從此誕生。La broderie在法文中是「刺繡」的意思，而中文名「繡飾.度人」出自《論詩》，有傾囊相授、社會傳承之意。正如我們的初衷：把刺繡這項非物質文化遺產傳承下去，令全世界更加了解刺繡藝術，打造國際頂級的刺繡品牌。

精緻的羽扇、優雅的圍巾、奪目的首飾…..全都是老師一針一線的心血，凝聚了美和藝術，每一件作品都是獨一無二，難怪「高級訂制系列」如此大受歡迎。

為了令作品更加年輕化、多元化，La broderie近年更首創「刺繡.珠寶」系列。例如以大自然為靈感打造的18K金蝴蝶胸針、花卉吊墜、綠葉耳環…..不但將刺繡融入現代時尚，更提升它作為傳統工藝的獨特性，成為一種「行走的藝術品」。

結合文化和藝術的刺繡畫作亦具一定的收藏價值。《心經》可謂上乘之作，絲線的變化、力度的柔韌等方面都體現出創作者的功力，用一針一線完美地呈現出書法的神韻，感受藝術之美的同時更能找到內心的寧靜。

《肥啾》是少有的雙面繡，雀兒栩栩如生，全身漸變的絨毛根根分明、清晰可見，無論從哪個方向，都可以欣賞到雀兒玲瓏趣緻的神彩。這些刺繡工藝，無不體現了傳統藝術的絕妙，值得代代相傳。

最近，La broderie更與香港乳癌基金會合作，將部分收益撥捐基金會，用於支持防治乳癌的工作，希望能為社會公益盡一份綿力。

作者_王淑筠簡介： 兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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