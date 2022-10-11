Jennifer Lawrence稱太快成名感失控 曾自覺猶如商品

美國演員珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence） 在2013年時於奧斯卡封后，以22歲之齡成史上第二年輕影后。但羅倫絲近日透露，年少成名對她造成嚴重影響，《飢餓遊戲》系列電影後曾一度自覺猶如商品，難以自行作出決定。

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現年32歲的羅倫絲早期事業可謂一帆風順，首次在電影《凍死骨》（Winter's Bone）出演主要角色即獲奧斯卡提名，其後再加入《X戰警》（X-Men）及《飢餓遊戲》（The Hunger Games）系列電影，名揚四海。她以22歲之齡憑藉《失戀自作業》 （Silver Linings Playbook）中的出色表現成功封后，成史上第二年輕奧斯卡影后。

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但羅倫絲出席2022年倫敦電影節活動時接受訪問透露，太快登上巔峰對她造成嚴重影響。她表示，自覺已失控（lost a sense of control），並指在《飢餓遊戲》上映至獲得奧斯卡期間，自覺成為一件商品。她認為每一個決定都是集體決定，自己無法想象未來幾年的情況。

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羅倫絲最終選擇減少工作量，並試圖再次掌控自己身份。是次並非她首次公開談及早年成名的感受，羅倫絲曾在去年12月接受雜誌《Vanity Fair》採訪時透露，明白自己表現未如理想，未達應有的質素，不但是其他人，連自己亦感覺已經厭倦自己。

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責任編輯：李俊儀