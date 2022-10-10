【機迷熱話】微軟Xbox業務去年賺逾千億　Xbox Game Pass佔近兩成收入

▲ Xbox Game Pass訂閱服務去年營收達29億美元（約228億港元），計金額還未包括對應PC裝置使用的PC Game Pass訂閱服務在內。

微軟（Microsoft）早前宣布收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard），創下微軟史上最大規模收購，大舉拓展遊戲業務。微軟收購動視暴雪的交易需要全球多個監管機構批準，巴西反壟斷監管機構「經濟保護管理委員會」（CADE）近日批準該項交易時，更披露了一份包括Xbox業務表現數據的文件。

僅Xbox遊戲主機訂閱服務 已佔18%總營收

該文件內容顯示，微軟Xbox業務在2021年的總營收達162.8億美元（約1,278億港元），Xbox軟件與服務營收達125.9億美元（約981億港元）。另外，Xbox Game Pass訂閱服務則創造了29億美元（約228億港元）營收。而該金額僅包括Xbox遊戲主機方面的訂閱服務，還未計算對應PC裝置使用的PC Game Pass訂閱服務，已佔Xbox業務整體營收的18%。因此還意味著，微軟整體Game Pass訂閱服務收入可能會更高。

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外媒年初推算 明年營收達314億

早前微軟不斷為旗下的Xbox Game Pass訂閱服務推新方案吸客，在今年初已擁有2,500萬用戶，較去年一月微軟公布的用戶數量，增加了700萬名用戶。外媒《Business Insider》更於今年初推斷，Xbox Game Pass訂閱服務明年1月營收，將高達40億美元（約314億港元）。

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責任編輯：張寶燕

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