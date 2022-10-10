  • 26°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 18:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】微軟Xbox業務去年賺逾千億　Xbox Game Pass佔近兩成收入

科技 17:44 2022/10/10

分享：

分享：

Xbox Game Pass訂閱服務去年營收達29億美元（約228億港元），計金額還未包括對應PC裝置使用的PC Game Pass訂閱服務在內。

微軟（Microsoft）早前宣布收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard），創下微軟史上最大規模收購，大舉拓展遊戲業務。微軟收購動視暴雪的交易需要全球多個監管機構批準，巴西反壟斷監管機構「經濟保護管理委員會」（CADE）近日批準該項交易時，更披露了一份包括Xbox業務表現數據的文件。

僅Xbox遊戲主機訂閱服務　已佔18%總營收

該文件內容顯示，微軟Xbox業務在2021年的總營收達162.8億美元（約1,278億港元），Xbox軟件與服務營收達125.9億美元（約981億港元）。另外，Xbox Game Pass訂閱服務則創造了29億美元（約228億港元）營收。而該金額僅包括Xbox遊戲主機方面的訂閱服務，還未計算對應PC裝置使用的PC Game Pass訂閱服務，已佔Xbox業務整體營收的18%。因此還意味著，微軟整體Game Pass訂閱服務收入可能會更高。

【機迷熱話】Steam Deck掌機專用基座　已開放預購

【AI VTuber】日本電子遊戲商推AI直播計畫　AI自動回答觀眾問題

外媒年初推算　明年營收達314億

早前微軟不斷為旗下的Xbox Game Pass訂閱服務推新方案吸客，在今年初已擁有2,500萬用戶，較去年一月微軟公布的用戶數量，增加了700萬名用戶。外媒《Business Insider》更於今年初推斷，Xbox Game Pass訂閱服務明年1月營收，將高達40億美元（約314億港元）。

【任天堂IP】任天堂影業Nintendo Pictures官網登場　Super Mario電影或為出道大作

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
2022/10/07
【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
【iPhone 14】日本iPhone全球最平？　iPhone 14 128GB約售6,500元
2022/10/06
【iPhone 14】日本iPhone全球最平？　iPhone 14 128GB約售6,500元
【防火長城】中國網絡審查體系「防火長城」　開展新一輪網絡監控
2022/10/07
【防火長城】中國網絡審查體系「防火長城」　開展新一輪網絡監控
【iPhone誤判】iPhone 14車禍偵測通報出錯　玩過山車當意外
今日
【iPhone誤判】iPhone 14車禍偵測通報出錯　玩過山車當意外

你可能感興趣

【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
10:46 2022/10/07
【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
【iPhone 14】日本iPhone全球最平？　iPhone 14 128GB約售6,500元
17:55 2022/10/06
【iPhone 14】日本iPhone全球最平？　iPhone 14 128GB約售6,500元
【防火長城】中國網絡審查體系「防火長城」　開展新一輪網絡監控
15:37 2022/10/07
【防火長城】中國網絡審查體系「防火長城」　開展新一輪網絡監控
電玩手遊 移動裝置 科技產品 遊戲主機 遊戲 XBOX 營收 巴西 Microsoft

下一篇文章

【數碼生活】逾半數新加坡人　用App助理財及監測健康
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科技一周回顧】港創新科技嘉年華月底舉行　中國「防火長城」開展新一輪網絡監控
【科技一周回顧】港創新科技嘉年華月底舉行　中國「防火長城」開展新一輪網絡監控
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【iPhone誤判】iPhone 14車禍偵測通報出錯　玩過山車當意外
【iPhone誤判】iPhone 14車禍偵測通報出錯　玩過山車當意外
【網絡安全】政府投資網絡保安　數據復原依然不容忽視
【網絡安全】政府投資網絡保安　數據復原依然不容忽視
【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
【蘋果統一規格】蘋果將永別Lightning頭　彭博預測6大產品2024年前轉用Type-C
【蘋果統一規格】蘋果將永別Lightning頭　彭博預測6大產品2024年前轉用Type-C
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款