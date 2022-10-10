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新加坡人預期壽命1957年來首跌 疫情導致死亡率升

環球社會熱點 18:27 2022/10/10

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新加坡統計部門公布數據，指去年的國民出生時預期壽命跌至83.5歲，為自1957年有紀錄以來首次下跌。感染新冠肺炎為新加坡去年第五大死因，而疫情也導致當地死亡率上升。

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根據當局數據，新加坡人去年的出生時預期壽命為83.5歲，低於前年的83.7歲。當地女性預期壽命為85.9歲，而男性則為81.1歲。

新加坡統計部門發言人表示，出生時預期壽命並不能用作一個人的實際壽命，但可反映當地人口的平均壽命。

發言人提到新冠疫情期間死亡人數過多，死亡率也因而上升，導致去年及前年的預期壽命下跌。

日本新認可科興等5款疫苗 入境需打3針或持核酸證明 【下一頁】

新加坡衛生部最近發表一份報告指，由2020年1月至今年6月，新加坡的超額死亡人數達2,490 人，其中6成為新冠肺炎直接造成，約4成為死於其餘疾病的新冠患者。

新加坡近期的每日平均感染率維持升勢，但周一（10日）仍進一步放寬防疫限制措施。新加坡全面取消於餐廳、夜場及超過500人參加的大型活動中，對未接種新冠疫苗人士的限制。

新加坡更會為6個月大至4歲的幼兒接種新冠疫苗，及為5至11歲的兒童接種加強劑。至於50 及以上者等群體也會接種二價疫苗作為加強劑。

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責任編輯：鄭錦玲

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