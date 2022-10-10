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【松本清旗艦店】matsukiyo松本清旗艦店將於10月21日在Fashion Walk開幕　恒隆會員可換領VIP優先入場證

Hot Talk 17:19 2022/10/10

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【松本清旗艦店】matsukiyo松本清旗艦店將於10月21日在Fashion Walk開幕　恒隆會員可換領VIP優先入場證

兩層高的日本人氣藥妝專門店「matsukiyo 松本清」旗艦店，將於10月21日在恒隆地產 （00101） 旗下銅鑼灣Fashion Walk開幕，為全港面積最大的分店，樓高兩層，佔地逾8,500呎。恒隆地產指，「hello恒隆商場獎賞計劃」會員可換領VIP優先入場證，率先於10月18日入場掃貨。即日起，會員於恒隆商場手機應用程式可憑500 hello積分換領「matsukiyo 松本清」旗艦店VIP優先入場證乙張。

首500位成功換領之會員，可於當日尊享九折優惠盡情購物；讚好並追蹤「matsukiyo 松本清」Facebook和Instagram，可額外獲贈松本清自家品牌「MK保濕潔面膏」。凡惠顧滿300元更可獲贈開幕限定購物袋乙個。開業首兩星期於店內惠顧滿100元並登記成為新會員，更可獲贈20元松本清香港電子券。

另外，恒隆指，消費滿指定金額即可參加「hello秋日賞好禮」，賺多達200元恒隆電子購物禮券。即日起至2022年10月31日，顧客透過恒隆商場手機應用程式免費登記成為hello會員，於恒隆旗下商場包括︰Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈以及都爹利街 1 號，以電子貨幣消費滿3,000元，便可獲贈一張100元恒隆電子購物禮券；累積消費滿5,000元，再送額外100元恒隆電子購物禮券，即最多可獲贈總共兩張100元恒隆電子購物禮券。新會員完成限時任務，更可再獲贈高達50元商戶電子劵。

另外，四大星級品牌已進駐Fashion Walk，分別有瑞典香氛專家BYREDO、寵物友善無麩質蛋糕專門店LIFETASTIC PETisserie、韓式居酒屋GYOJASANG以及港式風味Fusion菜餐廳Second Draft。

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編輯：陳韻妍

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