英酒吧推計劃吸引遙距工作者 WFP取代WFH成主流

新冠肺炎疫情大流行時在家工作成為主流，隨能源價格受俄烏戰爭等因素影響持續飆升，英國民眾及商戶想出其他辦公方法節約生活成本。有英國酒吧推出包午餐全日計劃，吸引遙距工作者到酒吧辦公，收費由10英鎊（約86.7港元）起，應對能源價格飆升。據報登記加入行列的英國酒吧正在增加，但業內人士仍警告指或有社區酒吧將會倒閉

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隨著食品、飲品、人力成本等價格上升，大量酒吧近月開支已經倍增。位於北多塞特郡（North Dorset）的米芝蓮酒吧Fontmell已在8月宣布結業，理由正是能源成本大增5.8萬英鎊（約50.3萬港元）。而位於約克郡（York）擁有300年歷史的酒吧Gillygate亦在7月倒閉，指能源費用已經從每月900英鎊（約7,807港元）增至2,500英鎊（約2.16萬港元）。

英國啤酒廠Young’s早於2020年就推出「在酒吧工作」（Work from Pub ，WFP）計劃，旗下185間酒吧同意提供15英鎊（約130港元）的套餐優惠，內容因酒吧而異，但通常會提供三文治午餐及無限量茶和咖啡。

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連鎖酒吧 Fuller’s旗下擁有約380間分店，所提供的每日10英鎊優惠包括午餐及飲品。而在倫敦、布里斯托（Bristol） 及威爾士首府加的夫（Cardiff） 都有分店的連鎖品牌Brewhouse and Kitchen方案更會配備wifi、插座、無限量熱飲、無酒精飲品及打印服務，同樣每日收費10英鎊。

不但提供WFP方案的酒吧正在增加，而民眾亦希望減少家庭能源賬單開支。人字拖公司Sea Sense創辦人Luke McMillan已在威布里奇（Weybridge）酒吧遙距工作數月，估計若冬天繼續在酒吧工作，可節省數百英鎊能源費用。

Luke McMillan表示，在家工作人士在今年冬天和他人共用能源消耗是一種道德責任。英國國家電網（National Grid）上周警告，若英國無法從法國、比利時及荷蘭進口能源，最壞情況下家庭及企業或遭遇停電。

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責任編輯：李俊儀