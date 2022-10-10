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【日圓走勢】美滙升穿113　日圓再創24年新低、每百日圓兌5.39港元　華僑永亨：利差因素為日圓貶值最大推動力

Hot Talk 17:31 2022/10/10

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【日圓走勢】美滙升穿113　日圓再創24年新低、每百日圓兌5.39港元　華僑永亨：利差因素為日圓貶值最大推動力

美元持續強勢，美滙指數周一（10日）下午升穿113，持續強勢之下，日圓再創24年低，截至下午4時54分，美元兌145.54日圓，每百日圓兌5.39港元。華僑永亨銀行經濟師姜靜指，隨着美國國債收益率續走高，對日圓造成的壓力愈漸加大，未來關注145.77及146的阻力位，意味約每百日圓兌5.37港元。

姜靜稱，市場關注日本政府會否於美元兌日圓測試或刷新高位後，再干預滙市，但過去經驗表明干預未能為日圓帶來持續的支撐，利差因素是今輪日圓貶值的最大推動力之一。

美就業數據佳　市場料聯儲局續鷹

美國息口方面，姜靜認為，美國9月就業報告良好，杜絕了市場對聯儲局鴿派轉向的希望，市場預期美國11月加息75基點的機會率為約90%，美滙指數在就業報告公布後轉升，而就業增長、低失業率和持續健康的薪資增長均表明，儘管聯儲局積極加息，但經濟和就業市場仍有韌性，進一步推動市場對聯儲局持續加息的預期。

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編輯：胡學能

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日圓 貨幣政策 經濟 美滙 港元 美滙指數 美元

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